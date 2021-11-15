Стиль Нью-Йорка: як облаштувати квартиру у дусі великого міста

Нью-Йорк – це мегаполіс з особливою атмосферою. Його стиль невимушений і позачасовий, тому не дивно, що він так подобається мільйонам людей. Нью-йоркський стиль у квартирі – це класична основа, яка може мати багато форм – від розкоші до інтер’єрів у стилі лофт.

Для квартири у стилі Нью-Йорк найкраще підійдуть базові кольори: сірі, коричневі та пудрові відтінки. Серед матеріалів найкраще буде обрати дерево. Шафи та столи з натурального масиву ідеально вписуються в нью-йоркський шик і виглядають надзвичайно благородно.

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Обдумуючи текстиль варто звернути увагу на велюр та оксамит. Тканини з ніжним блиском роблять простір більш елегантними й приємними на дотик.

Приємний дизайн / Фото homebook

В Нью-йоркській квартирі красиво виглядатимуть геометричні принти. Це можуть шпалери або килим з модним марокканською конюшиною. Рослинний дизайн – елегантні троянди або ніжні польові квіти – стануть прекрасним вінцем тонкого і затишного інтер'єру.

Чудова атмосфера / Фото homebook

Нью-Йоркський стиль в інтер'єрах розвивається, змінюється і пристосовується до панівних тенденцій. Сучасні інтер'єри в нью-йоркському стилі – це аранжування, в яких поєднуються кілька культур. Тож тут можна знайти елементи, які характерні не тільки для ньюйоркців, а й східні акценти, що відсилають до колоніального стилю чи атмосфери бохо.

Затишний комфорт / Фото homebook