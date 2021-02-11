Загадкове джапанді: приклади інтер'єрів, що об'єднують японський і скандинавський стиль

Сьогодні дизайнери усе частіше звертаються до міксу стилів, матеріалів і текстур. Так народився стиль джапанді – еклектична суміш традиційної Японії та мінімалістичного сканді.

Популярний журнал про дизайн та архітектуру Dezeen зібрав яскраві приклади стилю джапанді в інтер'єрі. Цей стиль став своєрідним гібридом сходу й заходу. Japandi використовує матеріали, характерні для обох стилів: дерево, кераміку, а також природний дизайн.

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Будинок Archipelago, Швеція



Інтер'єр у світлих відтінках / Фото Dezeen

Цей будинок є втіленням японської та шведської естетики. Його виконали у кремово-білих та блідо-сірих відтінках. Інтер'єр доповнили світлими дерев'яними меблями та японськими ліхтарями.

A Quiet Reflection show, Швеція



Помешкання в напівзруйнованому будинку / Фото Dezeen

Приклад ще одного інтер'єру у Швеції. Його розташували у напівзруйнованому будинку. Чіткі лінії меблів тут виділяються на тлі ліпних стель, утворюючи цікаве поєднання текстури та кольору.

Pantechnicon, Велика Британія



Затишок в інтер'єрі вдалося створити за допомогою міксу стилів / Фото Dezeen

Цей будинок 19-го століття розташований в Лондоні. У ньому є цілих 2 об'єкти в стилі джапанді: французько-японський культовий лейбл Kitsuné та скандинавський ресторан Eldr.

В інтер'єрах використали велику кількість дерев'яних деталей, зелених рослин і ліхтариків.

Upstate New York Home, США



Будинок у японсько-американському стилі / Фото Dezeen

У будинку в горах мешкає сім'я з японським та американським минулим. У їхньому помешканні використали японську кераміку, ткані мати для сидіння з Токіо, а також американські вироби ручної роботи.

Izumi, Данія



Дерев'яні деталі створюють відчуття тепла й затишку / Фото Dezeen

У цьому японському ресторані ідеально поєднані дві культури. В інтер'єрі використали напівпрозорі екрани, типові для японського стилю. Дерев'яні панелі, що оточують кухню, є типовим зверненням до скандинавського стилю.

Готель K5 Tokyo, Японія



Оригінальний готель у стилі джапанді / Фото Dezeen

Раніше тут була будівля банку, але її знищили під час війни. Шведська студія Claesson Koivisto Rune перетворила її на бутік-готель. В інтер'єрі використали тактильні деталі й насичені відтінки.

Зокрема, тут є блакитні штори в традиційному японському стилі, а міцні дерев'яні перегородки між кімнатами повертають нас до скандинавського дизайну.

Оригінально Шалене ретро та фіолетовий килим: пара придбала будинок, фото якого підірвали мережу

Таунхаус Powerscroft Road, Велика Британія



У цьому інтер'єрі поєднали точність і недбалість / Фото Dezeen

Стіни, абияк вкриті вапном, полірована бетонна підлога – усе це створює концепт міського будинку в Лондоні. У всьому помешканні використали теплі дерев'яні деталі, типові для скандинавського стилю. А елегантні світильники повертають глядача в атмосферу Східної Азії.