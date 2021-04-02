Стару квартиру в центрі Києва осучаснили: фото інтер'єру, який надихає
Проєкт київської квартири для оренди біля Андріївського узвозу створила Оксана Долгопятова. Дизайнерка підкреслила архітектурні елементи та ландшафтний пейзаж, що відкривається із вікон квартири.
Джерело:24 Канал
Квартира із високою стелею, паркетом "ялинкою", молдингами на стінах та карнизами на стелі – такий мікс трапляється досить рідко. Дизайнерка Оксана Долгопятова поєднала в проєкті одразу 3 стилі: неокласицизм, лофт та скандинавський.
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Кольорова гама: поєднання нейтрального бежевого кольору з ефектним чорним та золотистими елементами.
Квартира у Києві / Фото behance
У квартирі збережено старі двері (відреставровано), використано лаконічні меблі та текстиль нейтральних відтінків. Невеличка кухня виконана повністю у чорному кольорі, що дозволяє приховати її від несподіваних гостей.
Квартира у Києві / Фото behance
Спальня – це завжди особлива кімната. Для декору стіни позаду ліжка використано кашемір у поєднанні із високим плінтусом та ефектними бра. Стеля пофарбована у чорний колір із широкими декоративними карнизами.
Квартира у Києві / Фото behance
Такий прийом доречний, коли у приміщення потрапляє багато денного світла, чим і скористалася дизайнерка. Гардероб відгороджений від спальні за допомогою металевої конструкції зі склом.
Квартира у Києві / Фото behance
Коридор також витриманий у загальній концепції квартири. На стелі красується чорна металева люстра, а на підлозі викладена малоформатна плитка темно-синього кольору. У квартирі є всі необхідні меблі для комфортного проживання. Інтер'єр не тільки стильний, а й ергономічний.
Квартира у Києві / Фото behance
Вітальня облаштована таким чином, щоб комфортно спостерігати за заходами сонця. Журнальний столик, вазони та золотисті бра створюють інтимну атмосферу ввечері.
Квартира у Києві / Фото behance
Квартира у Києві / Фото behance
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Головний акцентом квартири, звісно, стала LED підсвітка віконних пройомів. Вона підкреслює цегляну кладку, створюючи ефект "вау". Погодьтесь, у такій квартирі вікенд буде незабутнім!
Квартира у Києві / Фото behance
Квартира у Києві / Фото behance
Квартира у Києві / Фото behance
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