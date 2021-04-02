Проєкт київської квартири для оренди біля Андріївського узвозу створила Оксана Долгопятова. Дизайнерка підкреслила архітектурні елементи та ландшафтний пейзаж, що відкривається із вікон квартири.

Квартира із високою стелею, паркетом "ялинкою", молдингами на стінах та карнизами на стелі – такий мікс трапляється досить рідко. Дизайнерка Оксана Долгопятова поєднала в проєкті одразу 3 стилі: неокласицизм, лофт та скандинавський.

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Кольорова гама: поєднання нейтрального бежевого кольору з ефектним чорним та золотистими елементами.

Квартира у Києві / Фото behance

У квартирі збережено старі двері (відреставровано), використано лаконічні меблі та текстиль нейтральних відтінків. Невеличка кухня виконана повністю у чорному кольорі, що дозволяє приховати її від несподіваних гостей.

Квартира у Києві / Фото behance

Спальня – це завжди особлива кімната. Для декору стіни позаду ліжка використано кашемір у поєднанні із високим плінтусом та ефектними бра. Стеля пофарбована у чорний колір із широкими декоративними карнизами.

Квартира у Києві / Фото behance

Такий прийом доречний, коли у приміщення потрапляє багато денного світла, чим і скористалася дизайнерка. Гардероб відгороджений від спальні за допомогою металевої конструкції зі склом.

Квартира у Києві / Фото behance

Коридор також витриманий у загальній концепції квартири. На стелі красується чорна металева люстра, а на підлозі викладена малоформатна плитка темно-синього кольору. У квартирі є всі необхідні меблі для комфортного проживання. Інтер'єр не тільки стильний, а й ергономічний.

Квартира у Києві / Фото behance

Вітальня облаштована таким чином, щоб комфортно спостерігати за заходами сонця. Журнальний столик, вазони та золотисті бра створюють інтимну атмосферу ввечері.

Квартира у Києві / Фото behance

Квартира у Києві / Фото behance

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Головний акцентом квартири, звісно, стала LED підсвітка віконних пройомів. Вона підкреслює цегляну кладку, створюючи ефект "вау". Погодьтесь, у такій квартирі вікенд буде незабутнім!

Квартира у Києві / Фото behance

Квартира у Києві / Фото behance

Квартира у Києві / Фото behance