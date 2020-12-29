Ванна просто неба, гамак замість стелі та дивовижні квіти – так виглядає старий фермерський дім у Франції. Його відновили з руїн.

Цей оригінальний дім розташований у Французькій Країні Басків. Про неймовірне перетворення руїни на затишне житло повідомляє Inhabitat.

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Так виглядав будинок до реставрації / Фото Inhabitat

Там, де більшість людей побачать руїни, студія Collectif Encore побачила безліч можливостей.

Проєкт назвали Hourre House. Це витончений і сучасний будинок з різними цікавинками всередині.



Гамак замість стелі робить інтер'єр дуже оригінальним / Фото Inhabitat

У пам'ять про часи руїни тут зберегли відкритий дах в кухні. Денне світло потрапляє на обідній стіл та зону вітальні. Над цією зоною встановили захисну сітку, яку можна використовувати як гамак.



Будинок ніби зібрали з різних частин / Фото Inhabitat

У колишній стайні зробили просторий робочий простір.

Великі двері колишнього фермерського будинку перетворили у вікна. Після відкриття вони утворюють єдиний простір між будинком та вулицею. Крізь отвір у стіні можна спостерігати приголомшливі заходи сонця.



Довкола будинку є чимало чудових рослин / Фото Inhabitat

Ще однією унікальною особливістю стала ванна на відкритому повітрі. Зону ванної кімнати виклали червоно-білою плиткою. З трьох сторін ванну оточують стіни, а четвертої просто немає. Це дає змогу милуватися зірками та краєвидами під час водних процедур.



Родзинкою помешкання стала ванна на відкритому повітрі / Фото Inhabitat

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Будинок оточений розкішною рослинністю. Тут є крита тераса, захищена від вітру. На ній приємно милуватися краєвидами.

Більше фото відреставрованого будинку дивіться тут: