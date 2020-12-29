На місці руїни: стару ферму з обваленим дахом перетворили у розкішний будинок – фото
Ванна просто неба, гамак замість стелі та дивовижні квіти – так виглядає старий фермерський дім у Франції. Його відновили з руїн.
Цей оригінальний дім розташований у Французькій Країні Басків. Про неймовірне перетворення руїни на затишне житло повідомляє Inhabitat.
Оригінально: Архітектура майбутнього: у Таїланді побудували сучасну церкву у формі рук
Так виглядав будинок до реставрації / Фото Inhabitat
Там, де більшість людей побачать руїни, студія Collectif Encore побачила безліч можливостей.
Проєкт назвали Hourre House. Це витончений і сучасний будинок з різними цікавинками всередині.
Гамак замість стелі робить інтер'єр дуже оригінальним / Фото Inhabitat
У пам'ять про часи руїни тут зберегли відкритий дах в кухні. Денне світло потрапляє на обідній стіл та зону вітальні. Над цією зоною встановили захисну сітку, яку можна використовувати як гамак.
Будинок ніби зібрали з різних частин / Фото Inhabitat
У колишній стайні зробили просторий робочий простір.
Великі двері колишнього фермерського будинку перетворили у вікна. Після відкриття вони утворюють єдиний простір між будинком та вулицею. Крізь отвір у стіні можна спостерігати приголомшливі заходи сонця.
Довкола будинку є чимало чудових рослин / Фото Inhabitat
Ще однією унікальною особливістю стала ванна на відкритому повітрі. Зону ванної кімнати виклали червоно-білою плиткою. З трьох сторін ванну оточують стіни, а четвертої просто немає. Це дає змогу милуватися зірками та краєвидами під час водних процедур.
Родзинкою помешкання стала ванна на відкритому повітрі / Фото Inhabitat
Вам сподобається: Гірський хребет в центрі міста: фото оригінального фасаду книжкової крамниці в Китаї
Будинок оточений розкішною рослинністю. Тут є крита тераса, захищена від вітру. На ній приємно милуватися краєвидами.
Поділитися новиною