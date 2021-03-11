Раніше тут був склад вовни, а тепер у цій 100-річній будівлі розташований театр. Він прикрасив собою Сіднейську гавань.

Автором проєкту під назвою Wharf ⅘ стала австралійська студія архітектури Hassell. Вони перетворили 100-річний склад вовни на театр. В інтер'єрі будівлі химерно переплели модернові рішення та старовинну атмосферу.

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Склад вовни передали Сіднейській театральній компанії ще у 1980-х роках. Він став улюбленим місцем місцевих мешканців. Однак будівля вже давно потребувала серйозної реконструкції.



Простір можна легко трансформувати для різних цілей / Фото Dezeen

Основою філософії інтер'єру стала концепція "Усе під одним дахом". Тут відбувається своєрідний закритий цикл: від написання драматургії до побудови декорацій, управління, маркетингу, зберігання документів, а також репетицій і вистав.



Модернізація підкреслила старовинну атмосферу будівлі / Фото Dezeen

Всередині розташований навіть не 1, а 2 театри. Wharf 1 вміщує 350 – 420 осіб, має гнучкі сидіння, що пропонують різні конфігурації: глядачі можуть дивитися виставу з різних ракурсів і навіть відчувати ефект участі в ній. Wharf 2 має висувні сидіння та вміщує усього 160 людей.



Інтер'єр дуже лофтовий і невимушений / Фото Dezeen

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У театрі можна проводити експериментальні вистави – менш ніж за годину простір можна повністю трансформувати.

Більше фото театру у гавані дивіться тут: