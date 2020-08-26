В місті Ігуалаза, що в Іспанії, велика сім'я викупила будівлю покинутої текстильної фабрики та облаштувала там житло. Окрім квартири, в чотириповерховому будинку пара відкрила власний бізнес. Більше про реновацію старої фабрики – читайте в матеріалі.

Ігуалаза розташована неподалік Барселони, пише Archdaily.

Схоже: Індустріальний стиль: бетонний інтер'єр маленького будинку з Австралії – фото

Приміщення фабрики побудували ще наприкінці XIX століття, а район навколо з того часу вважається промисловим. Адаптація приміщення може призвести до збільшення кількості творчих людей тут.



Сьогодні район має усі шанси змінити свою репутацію / Фото Archdaily

Проєкт заснований на роботі щодо укріплення приміщення та заміни деяких елементів, але сам завод не зазнав серйозних змін ні зсередини, ні зовні.

На першому поверсі тут створили публічний простір, де окрім вітальні розмітились велика книжкова шафа та камін.



Власники люблять читати / Фото Archdaily

На другому поверсі, який призначений для дитячих кімнат, створено великий проміжний простір, побудований навколо залишків старого вентиляційного внутрішнього дворика. Натомість верхні поверхи займають спальні та кабінет власника.



Цокольний рівень є майстернею для талановитих художників, поетів та інших митців / Фото Archdaily

Інтер'єр тут зроблений у індустріальному стилі, який нагадує про попереднє використання будівлі. Єдині зміни всередині помешкання стосувались лише удосконалення підлоги та заміни меблів.

До теми: Хаос та винятковість: в Мадриді стильно оновили мініатюрну квартиру у старому будинку – фото

Дивіться більше фото квартири на колишньому заводі: