Старі меблі в інтер'єрі: як купувати та не переплатити

Напрям ретро в останні роки набирає все більшої популярності. Повторне використання речей та можливість їх яскравого оновлення відкриває перед нами багато можливостей.

Старі меблі можуть стати особливою "родзинкою" інтер'єру. Час неначе не має влади над цими речима, завдяки чому вони приносять у простір особливу атмосферу.

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Разом з тим варто пам'ятати, що старі речі мають грати на контрасті. Якщо переповнити ними простір – нічого хорошого з цього не вийде.

Магія часу в інтер'єрі / Фото Pinterest

Купувати старі меблі варто лише після "живого" огляду. Звісно, розмір інвестицій не надто великий, але втрачати навіть невеликі кошти та отримати на руки пошкоджений товар – не найкращий варіант.

Особливий стиль / Фото Pinterest

Також потрібно розуміти, що додаткових витрат потребує реставрація та стилізація старих меблів. Не шукайте майстрів в інтернеті – так ви переплатите за послугу. Краще зробіть фото речей та покажіть знайомому майстру. Так, це потребуватиме часу та зусиль, але повірте – результат перевершить усі ваші очікування.