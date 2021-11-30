Старі меблі можуть стати особливою "родзинкою" інтер'єру. Час неначе не має влади над цими речима, завдяки чому вони приносять у простір особливу атмосферу.

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Разом з тим варто пам'ятати, що старі речі мають грати на контрасті. Якщо переповнити ними простір – нічого хорошого з цього не вийде.

Магія часу в інтер'єрі / Фото Pinterest

Купувати старі меблі варто лише після "живого" огляду. Звісно, розмір інвестицій не надто великий, але втрачати навіть невеликі кошти та отримати на руки пошкоджений товар – не найкращий варіант.

Особливий стиль / Фото Pinterest

Також потрібно розуміти, що додаткових витрат потребує реставрація та стилізація старих меблів. Не шукайте майстрів в інтернеті – так ви переплатите за послугу. Краще зробіть фото речей та покажіть знайомому майстру. Так, це потребуватиме часу та зусиль, але повірте – результат перевершить усі ваші очікування.