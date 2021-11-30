Сталий розвиток: яке житло будують в Індії для малозабезпечених сімей

Житло – одна з найбільших проблем, з якою стикаються жителі густонаселених регіонів землі. Архітектори працюють над пошуком недорогих рішень, які зможуть потішити функціональністю.

PowerHYDE – це модель житла, яку створила студія Billion Bricks. Компанія довго працювала над проблемою зростання кількості людей без будинків на південному сході Азії.

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Billion Bricks шукає вуглецево нейтральне рішення, яке дозволить забезпечити житлом бідних людей. Це дозволить сформувати майбутнє, де кожен має власне помешкання незважаючи на рівень доходів.

Просте та елегантне рішення / Фото Archdaily

PowerHYDE створений із складних конструкцій, що робить його легкодоступним для віддалених регіонів. Окрім того, простота збірки не потребує роботи професійних будівельників.

Доступне житло / Фото Archdaily

Цей проєкт дозволить урядам створити програму забезпечення населення житлом та дозволить подолати проблему людей, які в силу обставин не мають власного помешкання.