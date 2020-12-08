Стабілізований мох – сучасний і стильний декор для квартир, приватних будинків, кафе, ресторанів та готелів. Розповідаємо, чому мох став таким популярним і які є види декору з моху.

Варіанти інтер'єрів з мохом пропонує Дизайн 24.

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Стабілізований мох – це натуральний матеріал, що пройшов процес обробки. Природна волога у рослинах була витіснена розчином на основі гліцерину. Рослини залишаються м'якими й приємними на дотик.



Настінне панно з моху / Фото Verticalgarden

Особливості стабілізованого моху

Стабілізований мох може зберігатися кілька років. Він не потребує особливого догляду – інколи можна здути з нього пил за допомогою фену. Поливати, пересаджувати й доглядати мох – не треба.



Картина зі стабілізованого моху / Фото Livemaster

Стабілізовані рослини міцно вкорінилися на ринку екологічних матеріалів для ремонту. Яскравий зелений колір моху робить інтер'єр довершено природним та незвичним.

Стабілізований мох буває не тільки зеленим. Сьогодні можна придбати різноманітні яскраві й пастельні кольори, що підійдуть під будь-який інтер'єр.



Приклад цікавого декору / Фото www.goodly-studio.com

Види декору зі стабілізованого моху:

картини, панно, топіарії,

фітостіни з використанням моху та інших рослин,

коврики на підлогу,

оформлення меблів,

зелені зони в інтер’єрі.



Невеликі стильні вироби з мохом / Фото Nat-geo

Переваги використання стабілізованого моху:

не потребує поливання,

довго зберігає естетичний зовнішній вигляд,

не викликає алергічних реакцій (адже стабілізований мох не цвіте та не осипається),

величезна кількість варіантів використання в інтер'єрі,

відсутність вологи, плісняви й складного догляду, якого потребують живі рослини.



Мох фарбують у різні кольори / Фото Roomble

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Приклади використання стабілізованого моху в інтер'єрі



Простий і дуже оригінальний декор стіни / Фото Pinterest Простий і дуже оригінальний декор стіни / Фото Pinterest



Мох в інтер'єрі вітальні / Фото Dg-home Мох в інтер'єрі вітальні / Фото Dg-home



Фігури з моху / Фото flori-da.by Фігури з моху / Фото flori-da.by



Скляний стіл з мохом всередині / Фото flori-da.by Скляний стіл з мохом всередині / Фото flori-da.by



Великі вази з мохом / Фото Edecco Великі вази з мохом / Фото Edecco