У США звели футуристичний будинок над прірвою: фото вражаючого інтер'єру

Неймовірний дизайн будинку в Каліфорнії для людей, що полюбляють сміливі ідеї. Дизайнер Мілад Ештіагі спроєктував будинок, підвішений до краю скелі.

Багато житлових будинків інтегруються у ландшафт, проте "підвішений будинок" підкреслює красу ділянки. Мінімалістичний дизайн створює атмосферу хвилювання, оскільки мешканець стикається з досвідом життя на вершині скелі. Дизайнер зобразив будинок для прибережної області Мендосіно на півночі Каліфорнії.

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"Підвісний будинок" має два основні елементи – житлове приміщення і щогла. Щогла є необхідним конструктивним елементом, що підтримує будинок за допомогою набору натяжних кабелів. Будинок "прив’язаний" до щогли за допомогою комплектів цих кабелів.

Тераса будинку над скелею / Фото designboom.com

Всередині приміщення створено усі комфортні умови для проживання. Підлога прозора, через неї видно усе, що відбувається під домівкою. За допомогою відкритого житлового простору та скляної підлоги архітектор прагне підсилити відчуття повітряної невагомості, але також і почуття страху. До цього простору можна потрапити через вузький і піднесений пішохідний міст, який також має скляне покриття. Такий будинок точно для сміливців!

Відчуття повної невагомості / Фото designboom.com

Робоче місце із неймовірним пейзажем / Фото designboom.com

Вітальня у темній монохромній гамі / Фото designboom.com

Невагоме спальне місце / Фото designboom.com

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Ванна кімната з озелененням / Фото designboom.com

Окремостояча ванна із каменю та стельовий душ / Фото designboom.com

Зона ванної виділена гравієм та підсвіткою / Фото designboom.com

Спальне місце виділене дерев'яними панелями та подіумом / Фото designboom.com