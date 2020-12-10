Ця інсталяція – найновіша робота мультидисциплінарного художника Деніеля Поппера. Розповідаємо, з чого зробили 9-метрову скульптуру та скільки вона важить.

Про вражаючу скульптуру повідомляє ресурс Boredpanda.

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Скульптура красивої жінки / Фото Bored Panda

Цю величезну статую створив художник Даніель Поппер. Бетонна жінка розриває свою грудну клітку – а звідти росте лісова галявина.

Крізь скульптуру можна пройти – її розміри достатньо великі для цього.



Статуя має висоту понад 9 метрів / Фото Bored Panda

Інсталяцію розташували у житловому будинку в Форт-Лодердейл, штат Флорида.

Скульптура має назву Thrive ("Процвітати" – ред.). Статую висотою 9 метрів виготовили з залізобетону і скловолокна. Вона важить рекордних 14 тонн.



Крізь скульптуру спокійно може пройти людина / Фото Bored Panda

Всередині скульптури зробили зелений тунель. Він ніби запрошує людей пройти крізь зарості папороті, що сповнені тишею та затишком.

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Всередині росте папороть / Фото Bored Panda

Обличчя жінки художник не змалював ні з кого конкретного. Цей приклад сучасного мистецтва покликаний нагадати мешканцям міста про природу.

Більше фото сучасної скульптури дивіться тут: