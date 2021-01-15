У США продають скелю: в ній розмістили сучасний будинок – фото
З висоти пташиного польоту будівля виглядає крихітною на тлі скелі, в якій її розмістили. Любителі життя серед дикої природи можуть придбати цей дім.
Про те, що хтось може стати щасливим власником скелі в штаті Колорадо, повідомляє блог Zillow Gone Wild.
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В будинку зробили стильну сучасну кухню / Фото instagram.com/zillowgonewild
Цей проєкт назвали The Rock Home. Він розміщений в місті Ларкспер, штат Колорадо.
Замість деяких стін тут частини скелі / Фото instagram.com/zillowgonewild
До гігантської червоної скелі добудували двоповерхову вежу.
Каміння додає інтер'єру оригінальності / Фото instagram.com/zillowgonewild
Стіни дому також зробили червонуватого відтінку – так він гармонійно вписується в пейзаж.
Площа будинку становить близько 220 квадратних метрів.
Деякі вікна виходять прямо на скелю / Фото instagram.com/zillowgonewild
Майже в усіх приміщеннях є виступи скелі. Каміння нависає над зонами для відпочинку та замінює окремі стіни.
В домі є тераса, щоб спостерігати за пустельним пейзажем довкола.
Оглядовий майданчик, де можна спостерігати за природою / Фото instagram.com/zillowgonewild
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