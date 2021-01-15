З висоти пташиного польоту будівля виглядає крихітною на тлі скелі, в якій її розмістили. Любителі життя серед дикої природи можуть придбати цей дім.

Про те, що хтось може стати щасливим власником скелі в штаті Колорадо, повідомляє блог Zillow Gone Wild.

Незвично Криваво-червоний дім для художників: фото сучасної резиденції в Італії



В будинку зробили стильну сучасну кухню / Фото instagram.com/zillowgonewild

Цей проєкт назвали The Rock Home. Він розміщений в місті Ларкспер, штат Колорадо.



Замість деяких стін тут частини скелі / Фото instagram.com/zillowgonewild

До гігантської червоної скелі добудували двоповерхову вежу.



Каміння додає інтер'єру оригінальності / Фото instagram.com/zillowgonewild

Стіни дому також зробили червонуватого відтінку – так він гармонійно вписується в пейзаж.

Площа будинку становить близько 220 квадратних метрів.



Деякі вікна виходять прямо на скелю / Фото instagram.com/zillowgonewild

Майже в усіх приміщеннях є виступи скелі. Каміння нависає над зонами для відпочинку та замінює окремі стіни.

В домі є тераса, щоб спостерігати за пустельним пейзажем довкола.



Оглядовий майданчик, де можна спостерігати за природою / Фото instagram.com/zillowgonewild

Будинок можна придбати за 680 000 доларів.

Вид на дім з висоти пташиного польоту / Фото instagram.com/zillowgonewild

Схоже Загублене у горах: шале на березі високогірного озера побудували в Аргентині