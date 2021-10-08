Справжня магія: у Китаї створять центр мистецтв, який дивує розмахом

Китай – амбітна країна, яка хоче здобути першість у всіх сферах. Хмарочоси – не єдині споруди, на яких акцентують увагу місцеві архітектори.

Студія Ennead Architects перемогла у конкурсі на створення нового Міжнародного центру мистецтв у китайському Шеньчжені. Цей проєкт стане новою сходинкою у розвитку місцевої архітектури.

Цікаво До міжнародного Дня архітектури: як виглядають одні із найбільш дивовижних споруд світу

Центр мистецтв – це частина великого архітектурного комплексу, який покликаний зробити Шеньчжень одним з найпотужніших центрів світу.

Проєкт майбутнього / Фото Archdaily

Дві частини будівлі уособлюють гармонію традицій та майбутнього розвитку. Динамічні форми ніби відтворюють рух води у сусідній бухті.

Гармонія кольору та форм / Фото Archdaily

Втілити проєкт у життя планують до 2024 року. Тут будуть спільні зони, воркспейси та простори, які подарують можливість насолодитися неймовірним видом на затоку.