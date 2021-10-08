Справжня магія: у Китаї створять центр мистецтв, який дивує розмахом
Джерело:Archdaily
Китай – амбітна країна, яка хоче здобути першість у всіх сферах. Хмарочоси – не єдині споруди, на яких акцентують увагу місцеві архітектори.
Студія Ennead Architects перемогла у конкурсі на створення нового Міжнародного центру мистецтв у китайському Шеньчжені. Цей проєкт стане новою сходинкою у розвитку місцевої архітектури.
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Центр мистецтв – це частина великого архітектурного комплексу, який покликаний зробити Шеньчжень одним з найпотужніших центрів світу.
Проєкт майбутнього / Фото Archdaily
Дві частини будівлі уособлюють гармонію традицій та майбутнього розвитку. Динамічні форми ніби відтворюють рух води у сусідній бухті.
Гармонія кольору та форм / Фото Archdaily
Втілити проєкт у життя планують до 2024 року. Тут будуть спільні зони, воркспейси та простори, які подарують можливість насолодитися неймовірним видом на затоку.