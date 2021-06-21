Сплеск і невагомість: 8 незвичайних дизайнерських ванн

При проєктуванні санвузла легко забути, що ванна – не стандартний резервуар, а центральна частина інтер'єру. Щоб персоналізувати її під ваші потреби, зверніть увагу на оригінальні форми й нетрадиційні матеріали.
У цій колекції представлені нестандартні дизайнерські ванни. Продумані рішення та інноваційні технології у поєднанні з нетиповими матеріалами, формами та кольорами, допомогли створити вишукані та оригінальні варіанти, які руйнують стійкі стереотипи про ванну.
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Ванна Desco Oval
Ванна Desco Oval / Фото Architizer
Розкішна колекція архітектора Вітторіо Лонгеу, створена з цілісного мармуру пропонує змінити погляд на типові ванни. Асиметрична модель важить майже 360 кілограмів. При цьому кожен виріб ретельно обробляється, щоб захистити камінь від плям та подряпин.
Ванна Cuno
Ванна-колиска / Фото Architizer
Cuna, що в перекладі з іспанської означає колиска, є елегантною ванною зі сталевою рамою, яка створює стильний та лаконічний контраст та підкреслює витончені вигини виробу.
Ванна Drop
Ванна Drop / Фото Architizer
Ванна нестандартної форми, натхненна морськими мушлями та краплями води, призначена для одночасного купання кількох осіб. Архітектори, які розробляли виріб вирішили надати йому природної форми, яка забезпечить таку ж свободу пересування, як і у відкритому водоймищі.
Гамак для ванни від Splinter Works
Гамак для ванни / Фото Architizer
Ванна, розроблена для "повної втечі від реальності", об'єднала в собі розслаблення, характерне для лежання в гамаку, з комфортом теплої ванни. Легкий та міцний матеріал, який зазвичай використовується при виробництві автомобільних запчастин і літаків, застосований тут задля надання ванні відповідної форми. Гладка чорна обробка створює футуристичний вигляд, а переплетення волокон нагадує традиційні тканинні гамаки.
Ванна Shell від Ніни Маєр
Ванна Shell від Ніни Маєр / Фото Architizer
Ніжна дерев'яна ванна, створена австрійською архітекторкою Ніною Маєр, вирізана з масиву горіха. Потім конструкція піддалася ручному поліруванню та обробці покриттям. Технологія виготовлення дозволила оптимізувати кожен нахил та забезпечити безшовний інтегрований злив.
Ванна Prime
Ванна Prime / Фото Architizer
Опукла форма ванни була натхненна тим, як тиск води "формує еластичний матеріал". При цьому автори проєкту подбали, щоб основа стала даниною традиціям.
Ванна В'єкес
Ванна В'єкес / Фото Architizer
Модель названа на честь невеликого острова в Карибському морі. Основа, яка нагадує металевий барабан, виготовлена з міцної ребристої сталі. Її традиційний вигляд доповнюється полицею і спинкою з міцного і водостійкого дерева.
Ванна від Таля Енгеля
Ванна від Таля Енгеля / Фото Architizer
Ізраїльський дизайнер Таль Енгель застосував давно відомий метод побудови човнів. Ця конструкція дозволяє утримати воду всередині плетеного судна, виготовленого з гнутих смуг білого ясеня.