У цій колекції представлені нестандартні дизайнерські ванни. Продумані рішення та інноваційні технології у поєднанні з нетиповими матеріалами, формами та кольорами, допомогли створити вишукані та оригінальні варіанти, які руйнують стійкі стереотипи про ванну.

Читайте також 5 антитрендів в оформленні ванної кімнати: професійний розбір з фото

Ванна Desco Oval



Ванна Desco Oval / Фото Architizer

Розкішна колекція архітектора Вітторіо Лонгеу, створена з цілісного мармуру пропонує змінити погляд на типові ванни. Асиметрична модель важить майже 360 кілограмів. При цьому кожен виріб ретельно обробляється, щоб захистити камінь від плям та подряпин.

Ванна Cuno



Ванна-колиска / Фото Architizer

Cuna, що в перекладі з іспанської означає колиска, є елегантною ванною зі сталевою рамою, яка створює стильний та лаконічний контраст та підкреслює витончені вигини виробу.

Ванна Drop



Ванна Drop / Фото Architizer

Ванна нестандартної форми, натхненна морськими мушлями та краплями води, призначена для одночасного купання кількох осіб. Архітектори, які розробляли виріб вирішили надати йому природної форми, яка забезпечить таку ж свободу пересування, як і у відкритому водоймищі.

Гамак для ванни від Splinter Works



Гамак для ванни / Фото Architizer

Ванна, розроблена для "повної втечі від реальності", об'єднала в собі розслаблення, характерне для лежання в гамаку, з комфортом теплої ванни. Легкий та міцний матеріал, який зазвичай використовується при виробництві автомобільних запчастин і літаків, застосований тут задля надання ванні відповідної форми. Гладка чорна обробка створює футуристичний вигляд, а переплетення волокон нагадує традиційні тканинні гамаки.

Ванна Shell від Ніни Маєр



Ванна Shell від Ніни Маєр / Фото Architizer

Ніжна дерев'яна ванна, створена австрійською архітекторкою Ніною Маєр, вирізана з масиву горіха. Потім конструкція піддалася ручному поліруванню та обробці покриттям. Технологія виготовлення дозволила оптимізувати кожен нахил та забезпечити безшовний інтегрований злив.

Ванна Prime



Ванна Prime / Фото Architizer

Опукла форма ванни була натхненна тим, як тиск води "формує еластичний матеріал". При цьому автори проєкту подбали, щоб основа стала даниною традиціям.

Ванна В'єкес



Ванна В'єкес / Фото Architizer

Модель названа на честь невеликого острова в Карибському морі. Основа, яка нагадує металевий барабан, виготовлена з міцної ребристої сталі. Її традиційний вигляд доповнюється полицею і спинкою з міцного і водостійкого дерева.

Ванна від Таля Енгеля



Ванна від Таля Енгеля / Фото Architizer

Ізраїльський дизайнер Таль Енгель застосував давно відомий метод побудови човнів. Ця конструкція дозволяє утримати воду всередині плетеного судна, виготовленого з гнутих смуг білого ясеня.