Пандемія коронавірусу призвела до того, що у кожній квартирі тепер є антисептики зі спиртом. Розповідаємо, як можна полегшити побут за допомогою цього простого засобу.

Дезінфектори для рук найчастіше роблять на основі етилового або ізопропілового спирту. Завдяки цьому компоненту антисептики можуть бути корисними в побуті. Про оригінальні способи використання антисептика не за призначенням повідомляє ресурс Ivd.

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Спиртовий антисептик корисний не тільки для дезінфекції рук / Фото Sobaka

Продезінфікувати засоби особистої гігієни

Речі, якими ви користуєтеся щодня, потрібно періодично очищувати. Наприклад, манікюрний набір або гребінець накопичують бруд, часто непомітний з першого погляду. Вимити їх за допомогою звичайного мила непросто. А ось антисептик-спрей чудово впорається з цим завданням. Таке очищення зменшить кількість мікробів на поверхні.

Позбутися запаху після приготування їжі

Якщо ви смажили рибу або інші продукти, що мають сильний аромат, позбутися запаху на руках буває непросто. Але спиртовий антисептик може у цьому допомогти. Нанесіть на шкіру достатню кількістю антисептика і помасажуйте її.



Спирт вбиває сторонні запахи / Фото Diacheck

Відполірувати скло

Цей рецепт використовували ще наші бабусі. Спирт додає блиску скляним поверхням і дзеркалам. Побризкайте скляну поверхню спиртом та протріть її ганчіркою з м'якої тканини, наприклад, мікрофібри.

Очистити окуляри

Антисептик допоможе прибрати з окулярів відбитки пальців, сліди косметики та бруд.



Антисептик-спрей добре очищує скляні поверхні / Фото Septolit

Видалити сліди від клею чи скотчу

Якщо на поверхні залишилися відбитки від клею, стікера або скотчу, нанесіть туди антисептик зі спиртом. Залиште його на деякий час – після цього очистити поверхню буде простіше.

Очистити екрани техніки

Спиртовмісний антисептик допоможе позбутися відбитків пальців, слідів бруду й жиру на поверхнях техніки.

Лайфхак: спреєм можна регулярно обробляти клавіатуру й мишку – адже на них збирається багато бактерій.

Стерти перманентний маркер

Спирт легко видаляє перманентний маркер з будь-яких поверхонь. Сліди, які не можна було змити іншими засобами, зникають просто на очах.



Спиртовий розчин добре усуває різноманітні сліди / Фото Sezon-pokupok

Позбутися мушок у квартирі

Маленькі мушки, що з'являються в овочах, крупах та іншій їжі, дуже не люблять спирт. Тому розпилюйте антисептик у місцях, де вони скупчуються. Через деякий час мушки загинуть і їх можна буде прибрати.

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