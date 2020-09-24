Спальня в стилі Прованс: сучасні ідеї дизайну інтер'єру з фото
Головна перевага спальні Прованс — натуральні матеріали та велика кількість світла. Сучасний дизайн в цьому стилі хоч і трохи грубий, але повністю передає затишок просторів Франції. Як не помилитися з оформленням кімнати в стилі Прованс, вибрати правильний колір і матеріали — у нашому матеріалі.
Стиль Прованс вважається різновидом кантрі. Природність, притаманна двом напрямкам, все ж має відчутні відмінності. Якщо кантрі дозволяє втілити сільський шарм інтер'єру в цілому, то прованський стиль все ж робить акцент на специфіці колориту місцевої природи й укладі життя французів.
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Характерні риси дизайну в стилі Прованс
Сучасний Прованс перестав бути прерогативою заміських будинків і органічно перекочував в інтер'єр невеликих квартир і оформлення спальні.
Стиль Прованс зарекомендував себе як дуже затишний / фото: Pinterest
Досліджуючи, як оформити інтер'єр спальні у французькому стилі, знайдіть референс – фото дизайну спальні в стилі Прованс, а також зверніть увагу на характерні риси напрямку:
- обробка кімнати тільки природними матеріалами;
- пастельні кольори в оформленні;
- меблі з натурального дерева і ковані вироби (стелажі, шафи, ліжко);
- в центрі інтер'єру повинно бути просторе ліжко з покривалом і подушками в стилі Прованс;
- велика кількість натурального текстилю (важливими є тканини для штор, постільної білизни);
- рослинні та квіткові принти;
- багато декоративних предметів;
- часто використовуються вінтажні або "потерті" предмети інтер'єру.
Прованський дизайн добре підходить для спалень невеликого розміру, кімнат на дачі, чи в мансарді. Також можна облаштувати в цьому стилі кімнату дівчини.
Кольори для оформлення інтер'єру Прованс
Спальня – особлива кімната, тому кольори для спальні в стилі Прованс варто підбирати більш ретельно. Для початку слід вивчити палітру пастельних відтінків і виділити ті, які будуть найбільш приємними для відпочинку та релаксу.
Колірна гама стилю дуже широка / фото: Pinterest
Для дизайну маленької спальні в стилі Прованс слід вибирати найсвітліші тони, які створять атмосферу легкості та візуально розширять простір кімнати. Незалежно від розмірів і планування спальні, однотонність і світлі тони стін допоможуть створити атмосферу півдня Франції.
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Оформлення інтер'єру для великої спальні дозволяє використовувати більше кольорів і текстур в одному приміщенні. Білий може прекрасно контрастувати з шоколадним, а персиковий з сірим.
Перевагу потрібно віддати таким тонам:
- бежевим і теплим відтінкам білого (кремовий, слонова кістка);
- блідо-лимонним, пісочним;
- персиковим, ніжно-кораловим;
- світло-зеленим, оливковим, фісташковим;
- ніжно-блакитним, блакитним, бірюзовим, м'ятним;
- сірим;
- приглушеним відтінкам рожевого;
- бузковим, лавандовим, ліловим;
- коричневим, кавовим, шоколадним.
Дерево відіграє особливу роль при створенні інтер'єру / Фото Unsplash
Пастельні відтінки можуть виглядати приголомшливо / Фото roomester.com
Кому підійде спальня Прованс: особливості
Біла спальня в стилі Прованс – ідеальний варіант для спокійних і творчих людей, які шукають затишку і прагнуть створити його в кожній частині свого будинку. Ніжне забарвлення, квіти та натуральні матеріали не перевантажують погляд, викликають позитивні емоції і надихають на нові ідеї.
Оформлюючи інтер'єр спальні в французькому стилі, можна не переживати, що він набридне через деякий час. Навпаки – стримані акценти, багато світла і величезне ліжко в стилі Прованс завжди залишаються актуальними. А якщо в майбутньому виникне бажання змінити стильову спрямованість, завжди можна поміняти декор або деталі.
Аксесуари в стилі "прованс" завжди доречні / Фото roomester.com
Матеріали та текстиль для сучасного Провансу
Роблячи сучасний дизайн, слід звернути увагу на дерево, натуральні камені і цеглу. Для створення ефекту зістареної поверхні можна використовувати інтер'єрну фарбу. Якщо ви взялися за ремонт в стилі Прованс своїми руками та хочете заощадити і відмовитися від натуральної деревини – замініть її на бюджетні моделі з МДФ.
Штори для спальні Прованс вішають на дерев'яні карнизи за допомогою петель, кілець або зав'язок.
Покривала на ліжко варто вибрати з гобелена або жаккарду. Це ідеальне рішення для просторих кімнат і масивних ліжок. На поверхнях добре ляжуть скатертини з ажурних тканин, принт зі смужкою, кліткою, гілочками лаванди або трояндою.
Маленька спальня Прованс завжди у моді / behance.net
Предмети інтер'єру в стилі Прованс своїми руками
Щоб наблизитися до стилю Прованс, необов'язково починати капітальний ремонт. Зробити приміщення більш французьким і легким допоможуть аксесуари, виготовлені самостійно:
- рамки для фотографій або дзеркала можна покрити лаком кракелюр;
- для досягнення античного ефекту використовується спеціальна фарба – патина, яку можна нанести на габаритний комод, спинку ліжка або дерев'яний стілець;
- щоб втілити повноцінний настрій Провансу, використовуйте балдахін над ліжком;
- для оформлення тумбочок, дзеркал, свічників або горщиків спробуйте декупаж. Ця проста техніка зможе внести потрібний антураж у вашу спальню.
Ліжко є важливим елементом в інтер'єрі Прованс / behance.net
Приклади спалень у французькому стилі у фото
В'язані пледи й макраме чудово виглядають в дизайні / Фото Unsplash
Якщо у вас невелика спальня, не перевантажуйте її зайвими аксесуарами / Фото Unsplash
Стиль прованс особливо затишно виглядає в заміських будиночках / Фото Unsplash
Освітлення повинно бути нерізким, приємним / Фото Unsplash
Білий колір з кольоровими акцентами добре пасує цьому стилю / Фото Unsplash
У спальні в стилі "прованс" може бути безліч цікавих аксесуарів / Фото Unsplash
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