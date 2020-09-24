Головна перевага спальні Прованс — натуральні матеріали та велика кількість світла. Сучасний дизайн в цьому стилі хоч і трохи грубий, але повністю передає затишок просторів Франції. Як не помилитися з оформленням кімнати в стилі Прованс, вибрати правильний колір і матеріали — у нашому матеріалі.

Стиль Прованс вважається різновидом кантрі. Природність, притаманна двом напрямкам, все ж має відчутні відмінності. Якщо кантрі дозволяє втілити сільський шарм інтер'єру в цілому, то прованський стиль все ж робить акцент на специфіці колориту місцевої природи й укладі життя французів.

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Характерні риси дизайну в стилі Прованс

Сучасний Прованс перестав бути прерогативою заміських будинків і органічно перекочував в інтер'єр невеликих квартир і оформлення спальні.



Стиль Прованс зарекомендував себе як дуже затишний / фото: Pinterest

Досліджуючи, як оформити інтер'єр спальні у французькому стилі, знайдіть референс – фото дизайну спальні в стилі Прованс, а також зверніть увагу на характерні риси напрямку:

обробка кімнати тільки природними матеріалами;

пастельні кольори в оформленні;

меблі з натурального дерева і ковані вироби (стелажі, шафи, ліжко);

в центрі інтер'єру повинно бути просторе ліжко з покривалом і подушками в стилі Прованс;

велика кількість натурального текстилю (важливими є тканини для штор, постільної білизни);

рослинні та квіткові принти;

багато декоративних предметів;

часто використовуються вінтажні або "потерті" предмети інтер'єру.

Прованський дизайн добре підходить для спалень невеликого розміру, кімнат на дачі, чи в мансарді. Також можна облаштувати в цьому стилі кімнату дівчини.

Кольори для оформлення інтер'єру Прованс

Спальня – особлива кімната, тому кольори для спальні в стилі Прованс варто підбирати більш ретельно. Для початку слід вивчити палітру пастельних відтінків і виділити ті, які будуть найбільш приємними для відпочинку та релаксу.



Колірна гама стилю дуже широка / фото: Pinterest

Для дизайну маленької спальні в стилі Прованс слід вибирати найсвітліші тони, які створять атмосферу легкості та візуально розширять простір кімнати. Незалежно від розмірів і планування спальні, однотонність і світлі тони стін допоможуть створити атмосферу півдня Франції.

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Оформлення інтер'єру для великої спальні дозволяє використовувати більше кольорів і текстур в одному приміщенні. Білий може прекрасно контрастувати з шоколадним, а персиковий з сірим.

Перевагу потрібно віддати таким тонам:

бежевим і теплим відтінкам білого (кремовий, слонова кістка);

блідо-лимонним, пісочним;

персиковим, ніжно-кораловим;

світло-зеленим, оливковим, фісташковим;

ніжно-блакитним, блакитним, бірюзовим, м'ятним;

сірим;

приглушеним відтінкам рожевого;

бузковим, лавандовим, ліловим;

коричневим, кавовим, шоколадним.



Дерево відіграє особливу роль при створенні інтер'єру / Фото Unsplash



Пастельні відтінки можуть виглядати приголомшливо / Фото roomester.com

Кому підійде спальня Прованс: особливості

Біла спальня в стилі Прованс – ідеальний варіант для спокійних і творчих людей, які шукають затишку і прагнуть створити його в кожній частині свого будинку. Ніжне забарвлення, квіти та натуральні матеріали не перевантажують погляд, викликають позитивні емоції і надихають на нові ідеї.

Головна перевага Провансу в його простоті.

Оформлюючи інтер'єр спальні в французькому стилі, можна не переживати, що він набридне через деякий час. Навпаки – стримані акценти, багато світла і величезне ліжко в стилі Прованс завжди залишаються актуальними. А якщо в майбутньому виникне бажання змінити стильову спрямованість, завжди можна поміняти декор або деталі.



Аксесуари в стилі "прованс" завжди доречні / Фото roomester.com

Матеріали та текстиль для сучасного Провансу

Роблячи сучасний дизайн, слід звернути увагу на дерево, натуральні камені і цеглу. Для створення ефекту зістареної поверхні можна використовувати інтер'єрну фарбу. Якщо ви взялися за ремонт в стилі Прованс своїми руками та хочете заощадити і відмовитися від натуральної деревини – замініть її на бюджетні моделі з МДФ.

Стиль Прованс неможливий без текстильних виробів. Льон, щільна бавовна, шерсть, гобеленові тканини – це матеріали, які повністю відповідають стилю.

Штори для спальні Прованс вішають на дерев'яні карнизи за допомогою петель, кілець або зав'язок.

Покривала на ліжко варто вибрати з гобелена або жаккарду. Це ідеальне рішення для просторих кімнат і масивних ліжок. На поверхнях добре ляжуть скатертини з ажурних тканин, принт зі смужкою, кліткою, гілочками лаванди або трояндою.

Маленька спальня Прованс завжди у моді / behance.net

Предмети інтер'єру в стилі Прованс своїми руками

Щоб наблизитися до стилю Прованс, необов'язково починати капітальний ремонт. Зробити приміщення більш французьким і легким допоможуть аксесуари, виготовлені самостійно:

рамки для фотографій або дзеркала можна покрити лаком кракелюр;

для досягнення античного ефекту використовується спеціальна фарба – патина, яку можна нанести на габаритний комод, спинку ліжка або дерев'яний стілець;

щоб втілити повноцінний настрій Провансу, використовуйте балдахін над ліжком;

для оформлення тумбочок, дзеркал, свічників або горщиків спробуйте декупаж. Ця проста техніка зможе внести потрібний антураж у вашу спальню.

І пам'ятайте про головне правило Провансу – деталей може бути скільки завгодно. Тому запасайтесь натхненням і експериментуйте!

Ліжко є важливим елементом в інтер'єрі Прованс / behance.net

Приклади спалень у французькому стилі у фото



В'язані пледи й макраме чудово виглядають в дизайні / Фото Unsplash



Якщо у вас невелика спальня, не перевантажуйте її зайвими аксесуарами / Фото Unsplash



Стиль прованс особливо затишно виглядає в заміських будиночках / Фото Unsplash



Освітлення повинно бути нерізким, приємним / Фото Unsplash



Білий колір з кольоровими акцентами добре пасує цьому стилю / Фото Unsplash



У спальні в стилі "прованс" може бути безліч цікавих аксесуарів / Фото Unsplash

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