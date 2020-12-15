Тут хочеться залишитися назавжди: 5 чарівних спалень у стилі хюґе – фото
Спальня – кімната, що стає особливо привабливою взимку. Приклади надзвичайно затишних спалень переглядайте у нашому матеріалі.
Добірку спалень у стилі хюґе демонструє редакція Дизайн 24.
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Будинок у лісі
Цей інтер'єр не залишає байдужим майже нікого. Невеликий дім для вихідних далеко від людей – що може бути краще? Хочеться негайно зібрати родину або друзів і проводити дні у цьому чудовому трикутному домі.
Гойдалка і балдахін
Цю кімнату потрібно довго розглядати, щоб помітити усі деталі. Атмосферу тут створюють пледи з товстої пряжі, гойдалка в центрі кімнати й балдахін над ліжком.
Усе це доповнюють постери, зелені рослини та гірлянди.
Кімната під дахом
Поєднання кавових відтінків й стриманого сірого робить інтер'єр стильним. Особливий акцент зроблено на тому, що кімната розташована на мансардному поверсі.
Затишку додають натуральне дерево, хутро на підлозі, свічки у декоративних світильниках і плетені корзини.
Дерево, цегла й зухвалий інтер'єр
Це кімната для бунтівників, які, втім, полюбляють домашній затишок. Одну зі стін тут залишили необробленою – відкрита цегла має особливий шарм у спальні.
Чорна постільна білизна та ліжко з нешліфованого дерева роблять інтер'єр сміливим. А плетені корзини, пледи та пуфи додають розслабленості та комфорту.
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Білий дім з оригінальними елементами
Ця спальня повністю білого кольору могла б здаватися незатишною. Якби не безліч цікавих елементів інтер'єру.
Тут використали різні види подушок і пледів на ліжку. У кімнаті є чимало плетених речей: від люстри до килимка на підлозі. Одну зі стін прикрашає цікаве плетене панно з натуральних матеріалів.
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