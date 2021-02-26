Неймовірний затишок: 5 спалень у стилі бохо – фото

Бохо – оригінальний стиль інтер'єру, що дозволяє експериментувати з матеріалами й фактурами. М'які форми стилю бохо додають інтер'єру надзвичайного затишку. Пропонуємо добірку сучасних спалень у стилі бохо.

Стиль бохо – це поєднання етнічних мотивів, стилю гіпі та циганської культури. Він зародився завдяки французьким студентам, які почали створювати у своїх оселях унікальні композиції, надихнувшись циганською романтикою.

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Пропонуємо вам добірку затишних спалень у стилі бохо. Усі ці ідеї досить просто використати й у власній оселі.

Кольоровий вибух

Своєрідний інтер'єр цієї спальні чудово доповнює кольоровий килим на стіні та в'язане покривало на ліжку. Як у багатьох інтер'єрах в стилі бохо, тут використали зелені рослини. Затишок формують гірлянди й численні світильники на стінах.

Стримані відтінки

Просте дерев'яне ліжко доповнене покривалом з китицями й легковажними постерами над узголів'ям. Килим, декоративні подушки, вазони – усе це додає інтер'єру індивідуальності.

Дерево і солома

У цьому інтер'єрі є щось первісне і дике. Ліжко розмішене на дерев'яній платформі, а стіну прикрашає дерев'яний частокіл. Атмосферу створюють плетений килим, солом'яні панно на стінах та великі вазони.

Хутро та в'язані подушки

Цей інтер'єр створений для релаксу. Тут панує напівтемрява, розбавлена вогниками, а ліжко оздобили в'язаними елементами, затишними пледами й штучним хутром. Воно перегукується з хутряним ковриком на підлозі.

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Насичені відтінки

У цій спальні стіни оздобили насиченою синьою фарбою. Світле ліжко створює контраст і додає гру кольору. Потрібної атмосфери вдалося досягнути завдяки килиму з візерунками, дерев'яним меблям та свічкам біля ліжка.