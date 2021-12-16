Цей яскравий сонячний колір позитивно впливає на самооцінку та покращує настрій. Символіка цього кольору переважно позитивна, підбадьорює і стимулює до активного способу життя.

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Якщо ви хочете ввести жовтий колір у свій інтер'єр, добре продумайте всю композицію. Цей інтенсивний колір буде виглядати досить ефектно лише тоді, коли він має відповідну компанію. До прикладу, із такою палітрою добре поєднується чорний колір.

Енергійний інтер’єр / Фото homebook

Ще один вдалий спосіб використати цей колір – пофарбувати одну стіну в жовтий колір, а інші – в світлий нейтральний колір, наприклад, бежевий або білий. Якщо вам подобаються сіро-жовті стіни, ви також можете поклеїти модні шпалери з візерунками в цих кольорах на одній стіні у вашій вітальні або спальні.

Ви мрієте про жовті стіни в дитячій кімнаті? Це чудова ідея! Малюкам дуже часто подобаються такі веселі, енергійні кольори. У дитячій кімнаті жовтий навіть можна комбінувати з іншими інтенсивними кольорами. Як щодо постера малинового кольору на тлі інтенсивно жовтої стіни?

Відмінний дизайн / Фото homebook

Жовтий колір в інтер'єрах – це не тільки стіни! Варто також використати його в аксесуарах для дому, які пожвавлять облаштування та зроблять ваш інтер'єр ще приємнішим та затишнішим.

Наприклад, жовте крісло стане модним елементом в облаштуванні вітальні.

Просто та чарівно / Фото homebook

Варто пам’ятати, що термін "жовтий” охоплює цілу гаму кольорів. Ви можете вибрати предмет меблів канаркового кольору, який буде дуже інтенсивним і енергійним, але якщо ви віддаєте перевагу більш м’яким кольорам, то ніжний, світло-жовтий підійде краще.