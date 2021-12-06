Студія Atelier d'Arquitectura Lopes da Costa представила свою гордість – House M.C. Дім у Санта-Марія-да-Фейра надихає на яскраве та цікаве життя.

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Нахил будинку дозволив дизайнерам надати будинку різні рівні. На нижньому розташувався гараж, підвал та різні господарські приміщення, в той час як нагорі зосередилися комфортні житлові простори.

Будинок мрії / Фото Archdaily

Панорами – одна з головних "родзинок" будинку. Дизайнери керувалися не лише функціональними міркуваннями – зменшити кількість денного світла та огляду у цьому проєкті було б справжнім злочином.

Продумані форми утворюють дивовижний силует / Фото Archdaily

Найвищі точки будинку відвели під спальні та вітальню, щоб господарі та гості мали можливість насолоджуватися тутешніми краєвидами. Коридор-міст, який з'єднує частини будинку, чудово взаємодіє з природними елементами.

Відкриті та розкішні простори / Фото Archdaily

Функціональність та естетика, мінімалізм та вишуканість. Цей будинок поєднує найкращі риси багатьох концепцій, що робить його уніклаьним та неповторним.