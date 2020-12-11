Зима – це казковий період, коли всі прикрашають домівки, готуються до святкування Нового року та Різдва. І один з найцікавіших процесів, коли вся родина робить власними руками новорічні іграшки. Схеми та ідеї святкових сніжинок – у нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу підготувала цікаву добірку схем, які допоможуть зробити оригінальні сніжинки.

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Сніжинки з паперу

Для того, щоб зробити сніжинку з паперу, вам знадобиться декілька аркушів паперу, ножиці та олівці. Обирайте тонкий папір, адже його буде легше складати.

Як скласти папір

Візьміть аркуш квадратної форми та складіть його навпіл, щоб отримати великий трикутник. Потім ще раз навпіл і ще раз, поки не отримаєте рівнобедрений трикутник. Намалюйте олівцем контур, по якому будете вирізати, або ж одразу вирізайте і довіртесь інтуїції. Обережно розверніть аркуш – сніжинка готова!



Проста схема, як скласти аркуш / Ілюстрація page365

Можна скористатись й іншою схемою.



Як скласти папір за 6 кроків / Ілюстрація podelkibumaga

Як зробити об'ємну сніжинку: відеоінструкція

Для об'ємної сніжинки вам потрібно: декілька аркушів кольорового або білого паперу, ножиці, олівець, клей (або степлер).

Як вирізати один елемент:

Вам потрібен аркуш у формі квадрата. Далі зігніть аркуш навпіл, щоб вийшов трикутник, розріжте його, як показано у відео. Отримані елементи з'єднуємо за допомогою степлера або клею. Перший елемент готовий, за цим принципом необхідно зробити ще 5, щоб вийшла гарна об'ємна сніжинка.

Найпростіший варіант об'ємної сніжинки: дивіться відео

Різні ідеї та схеми: як вирізати гарну сніжинку

10+ трафаретів для паперових сніжинок



Трафарети для сніжинок / Ілюстрація pinterest



Вирізайте за схемою, щоб отримати різні сніжинки / Ілюстрація pinterest



Сніжинки з виразним візерунком / Ілюстрація pinterest

Як вирізати сніжинку зі сніговиками: дивіться відео

Трафарети для сніжинок: дивіться відео

Ідеї для об'ємних сніжинок

Гарна об'ємна сніжинка: дивіться відео

Сніжинка технікою квілінг: дивіться відео

Техніка Pop Up: дивіться відео

Пухнаста сніжинка своїми руками: дивіться відео



Об'ємна сніжинка за схемою / Фото pinterest

Як зробити прикрасу з картону

Картон також можна використати для того, щоб зробити новорічні прикраси.

Зірочки з картону

Для того, щоб зробити гірлянду зі сніжинок вам потрібен товстий картон, ножиці, олівець, клей, волосінь або нитка.

Візьміть товстий картон і виріжте з нього зірочку. Для однієї об'ємної фігури необхідно 2 зірочки. Зробіть розрізи, як показано на малюнку. Складіть фігуру. Зробіть декілька таких зірочок і з'єднайте за допомогою клею та нитки, щоб утворилась гірлянда.



Схема для об'ємної зірки / Ілюстрація pinterest



Зірочками можна прикрасити кухню / Фото pinterest

Як прикрасити приміщення за допомогою сніжинок

Сніжинки з паперу дуже легкі, тому вони виглядатимуть дуже гарно, якщо їх зібрати у гірлянду.



Гірлянда може бути й вертикальною / Фото pinterest

Для того, щоб вони більше пасували до вашого інтер'єру візьміть папір відповідного кольору, а білі вироби можна прикрасити різнокольоровими блискітками.



Гірлянда зі сніжинок власними руками / Фото pinterest

Об'ємні сніжинки вже трохи важчі за звичайні, але ними можна прикрасити невеликий куток у кімнаті.



Об'ємні сніжинки можуть прикрасити цілу стіну / Фото pinterest

А якщо до об'ємних сніжинок додати вогники, які не нагріваються і безпечні при контакті з папером, то вийде неперевершена гірлянда!



Об'ємні сніжинки та ліхтарики створять приємну атмосферу / Фото pinterest



Об'ємні сніжинки з ліхтариками / Фото pustunchik.ua

Сніжинки, які виконані за допомогою квілінгу, можуть прикрасити вашу ялинку.



Сніжинка в техніці квілінг / Фото pinterest

Об'ємні або звичайні картонні зірочки можна перетворити у дуже креативну гірлянду. Її можна повісити, наприклад, на кухні або у гостьовій кімнаті.



Гірлянда з зірок / Фото pinterest