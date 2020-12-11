Як зробити сніжинки з паперу своїми руками: ідеї новорічних витинанок – фото
Зима – це казковий період, коли всі прикрашають домівки, готуються до святкування Нового року та Різдва. І один з найцікавіших процесів, коли вся родина робить власними руками новорічні іграшки. Схеми та ідеї святкових сніжинок – у нашому матеріалі.
Редакція 24 каналу підготувала цікаву добірку схем, які допоможуть зробити оригінальні сніжинки.
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Сніжинки з паперу
Для того, щоб зробити сніжинку з паперу, вам знадобиться декілька аркушів паперу, ножиці та олівці. Обирайте тонкий папір, адже його буде легше складати.
Як скласти папір
- Візьміть аркуш квадратної форми та складіть його навпіл, щоб отримати великий трикутник.
- Потім ще раз навпіл і ще раз, поки не отримаєте рівнобедрений трикутник.
- Намалюйте олівцем контур, по якому будете вирізати, або ж одразу вирізайте і довіртесь інтуїції.
- Обережно розверніть аркуш – сніжинка готова!
Проста схема, як скласти аркуш / Ілюстрація page365
Можна скористатись й іншою схемою.
Як скласти папір за 6 кроків / Ілюстрація podelkibumaga
Як зробити об'ємну сніжинку: відеоінструкція
Для об'ємної сніжинки вам потрібно: декілька аркушів кольорового або білого паперу, ножиці, олівець, клей (або степлер).
Як вирізати один елемент:
- Вам потрібен аркуш у формі квадрата.
- Далі зігніть аркуш навпіл, щоб вийшов трикутник, розріжте його, як показано у відео.
- Отримані елементи з'єднуємо за допомогою степлера або клею.
- Перший елемент готовий, за цим принципом необхідно зробити ще 5, щоб вийшла гарна об'ємна сніжинка.
Найпростіший варіант об'ємної сніжинки: дивіться відео
Різні ідеї та схеми: як вирізати гарну сніжинку
10+ трафаретів для паперових сніжинок
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Вирізайте за схемою, щоб отримати різні сніжинки / Ілюстрація pinterest
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Об'ємна сніжинка за схемою / Фото pinterest
Як зробити прикрасу з картону
Картон також можна використати для того, щоб зробити новорічні прикраси.
Зірочки з картону
Для того, щоб зробити гірлянду зі сніжинок вам потрібен товстий картон, ножиці, олівець, клей, волосінь або нитка.
- Візьміть товстий картон і виріжте з нього зірочку. Для однієї об'ємної фігури необхідно 2 зірочки.
- Зробіть розрізи, як показано на малюнку.
- Складіть фігуру.
- Зробіть декілька таких зірочок і з'єднайте за допомогою клею та нитки, щоб утворилась гірлянда.
Схема для об'ємної зірки / Ілюстрація pinterest
Зірочками можна прикрасити кухню / Фото pinterest
Як прикрасити приміщення за допомогою сніжинок
Сніжинки з паперу дуже легкі, тому вони виглядатимуть дуже гарно, якщо їх зібрати у гірлянду.
Гірлянда може бути й вертикальною / Фото pinterest
Для того, щоб вони більше пасували до вашого інтер'єру візьміть папір відповідного кольору, а білі вироби можна прикрасити різнокольоровими блискітками.
Гірлянда зі сніжинок власними руками / Фото pinterest
Об'ємні сніжинки вже трохи важчі за звичайні, але ними можна прикрасити невеликий куток у кімнаті.
Об'ємні сніжинки можуть прикрасити цілу стіну / Фото pinterest
А якщо до об'ємних сніжинок додати вогники, які не нагріваються і безпечні при контакті з папером, то вийде неперевершена гірлянда!
Об'ємні сніжинки та ліхтарики створять приємну атмосферу / Фото pinterest
Об'ємні сніжинки з ліхтариками / Фото pustunchik.ua
Сніжинки, які виконані за допомогою квілінгу, можуть прикрасити вашу ялинку.
Сніжинка в техніці квілінг / Фото pinterest
Об'ємні або звичайні картонні зірочки можна перетворити у дуже креативну гірлянду. Її можна повісити, наприклад, на кухні або у гостьовій кімнаті.
Гірлянда з зірок / Фото pinterest
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