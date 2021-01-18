Якщо полюбляєте дивитися фото кумедного дизайну – пропонуємо вам свіжу добірку дивних інтер'єрів. Тільки уявіть, як незручно тут жити.

В цих квартирах і будинках не дуже зручно жити. Однак фотографії "оригінального" дизайну підкорюють інтернет. Фото незручного та дивного дизайну пропонує ресурс Boredpanda.

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Невидимі сходи



Спробуйте стати на них і не впасти / Фото Boredpanda

Вода, що тече під двері



У цьому душі вся вода тече під двері, а не в спеціальний отвір / Фото Boredpanda

Вітання гостям

У цьому домі немає дверей до санвузла, тому гості завжди бачать чудову картину / Фото Boredpanda

Кухня від виробників диванів



Ось що буває, коли берешся не за свою справу / Фото Boredpanda

Двері є, сенсу немає



З переваг – власникам не потрібно мати додатковий комплект ключів / Фото Boredpanda

Міраж



Це не дзеркало, а дверний отвір / Фото Boredpanda

Веселенький дизайн



На цій кухні точно не буде нудно / Фото Boredpanda

Перестаралися



У цього плінтуса на стелі справді королівський розмір / Фото Boredpanda

Королівська розкіш



Тут прекрасно все – туалет на троні, рожевий колір і мозаїка / Фото Boredpanda

Ергономічне рішення



Вам не доведеться довго шукати туалетний папір / Фото Boredpanda

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