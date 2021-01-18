Смішний інтер'єр: 10 випадків, коли дизайнери втратили здоровий глузд
Якщо полюбляєте дивитися фото кумедного дизайну – пропонуємо вам свіжу добірку дивних інтер'єрів. Тільки уявіть, як незручно тут жити.
В цих квартирах і будинках не дуже зручно жити. Однак фотографії "оригінального" дизайну підкорюють інтернет. Фото незручного та дивного дизайну пропонує ресурс Boredpanda.
Вам сподобається Криві меблі та химерні форми: 7 розкішних спалень у стилі арт-деко
Невидимі сходи
Спробуйте стати на них і не впасти / Фото Boredpanda
Вода, що тече під двері
У цьому душі вся вода тече під двері, а не в спеціальний отвір / Фото Boredpanda
Вітання гостям
У цьому домі немає дверей до санвузла, тому гості завжди бачать чудову картину / Фото Boredpanda
Кухня від виробників диванів
Ось що буває, коли берешся не за свою справу / Фото Boredpanda
Двері є, сенсу немає
З переваг – власникам не потрібно мати додатковий комплект ключів / Фото Boredpanda
Міраж
Це не дзеркало, а дверний отвір / Фото Boredpanda
Веселенький дизайн
На цій кухні точно не буде нудно / Фото Boredpanda
Перестаралися
У цього плінтуса на стелі справді королівський розмір / Фото Boredpanda
Королівська розкіш
Тут прекрасно все – туалет на троні, рожевий колір і мозаїка / Фото Boredpanda
Ергономічне рішення
Вам не доведеться довго шукати туалетний папір / Фото Boredpanda
Цікаво Сидіти на підлозі: що таке марокканські подушки і як їх розмістити в інтер'єрі
Поділитися новиною