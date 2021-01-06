У цих готелях щось пішло не так: 13 кімнат з кумедним дизайном – фото
Інколи можна приїхати в готель і замість обіцяного виду на море або басейну зустріти щось зовсім несподіване. Пропонуємо добірку кімнат, що вразили відвідувачів своїм дивним інтер'єром.
Коли ви орендуєте номер в готелі, сподіваєтеся отримати затишну кімнату, де проведете одну або кілька ночей. Але не завжди все йде за планом. Добірку готелів та квартир для оренди з кумедним дизайном пропонує Boredpanda.
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Кімната для ділових людей
У цій ванній кімнаті можна митися і розмовляти телефоном одночасно / Фото Boredpanda
Вам лампа не заважає?
Саме так розташовані ліжко й лампа у готельному номері / Фото Boredpanda
Двері, що лякають своєю формою
Очевидно, що простір не дозволив зробити інакше, тому довелося встановити двері у формі труни / Фото Boredpanda
Душ безпорадності
Жалюзі мають допомогти відгородити душ від кімнати, але закрити й відкрити їх можна тільки ззовні / Фото Boredpanda
Кімната з балконом
Власники квартири на Airbnb заявили, що у квартирі є балкон / Фото Boredpanda
Пересуватися тільки тверезим
Несподівані колони в коридорі цього готелю несуть серйозну загрозу гостям напідпитку / Фото Boredpanda
Камін з сюрпризом
Від цього каміну в готельному номері не приховаєш жодних секретів / Фото Boredpanda
Кімната з видом на море
Сперечатися немає сенсу – вид на море тут є / Фото Boredpanda
Ванна для худих
Спробуйте вмитися тут і не застрягнути / Фото Boredpanda
Кімната для романтичного побачення
Цей готельний номер призначений для молодят, тому тут все спільне / Фото Boredpanda
Великий телевізор
Гість у цьому номері заплатив кошти за великий телевізор / Фото Boredpanda
Компактний санвузол
Саме така ванна кімната чекала на гостей квартири з Airbnb / Фото Boredpanda
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Готель з басейном
Головне – правильно обрати ракурс / Фото Boredpanda
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