Інколи можна приїхати в готель і замість обіцяного виду на море або басейну зустріти щось зовсім несподіване. Пропонуємо добірку кімнат, що вразили відвідувачів своїм дивним інтер'єром.

Коли ви орендуєте номер в готелі, сподіваєтеся отримати затишну кімнату, де проведете одну або кілька ночей. Але не завжди все йде за планом. Добірку готелів та квартир для оренди з кумедним дизайном пропонує Boredpanda.

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Кімната для ділових людей



У цій ванній кімнаті можна митися і розмовляти телефоном одночасно / Фото Boredpanda

Вам лампа не заважає?



Саме так розташовані ліжко й лампа у готельному номері / Фото Boredpanda

Двері, що лякають своєю формою



Очевидно, що простір не дозволив зробити інакше, тому довелося встановити двері у формі труни / Фото Boredpanda

Душ безпорадності



Жалюзі мають допомогти відгородити душ від кімнати, але закрити й відкрити їх можна тільки ззовні / Фото Boredpanda

Кімната з балконом



Власники квартири на Airbnb заявили, що у квартирі є балкон / Фото Boredpanda

Пересуватися тільки тверезим



Несподівані колони в коридорі цього готелю несуть серйозну загрозу гостям напідпитку / Фото Boredpanda

Камін з сюрпризом



Від цього каміну в готельному номері не приховаєш жодних секретів / Фото Boredpanda

Кімната з видом на море



Сперечатися немає сенсу – вид на море тут є / Фото Boredpanda

Ванна для худих



Спробуйте вмитися тут і не застрягнути / Фото Boredpanda

Кімната для романтичного побачення



Цей готельний номер призначений для молодят, тому тут все спільне / Фото Boredpanda

Великий телевізор



Гість у цьому номері заплатив кошти за великий телевізор / Фото Boredpanda

Компактний санвузол



Саме така ванна кімната чекала на гостей квартири з Airbnb / Фото Boredpanda

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Готель з басейном