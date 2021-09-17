Сміливо та лаконічно: як виглядає дворівневий пентхаус в центрі Києва для молодого підприємця

Продуманий, десь брутальний, і одночасно по-домашньому затишний – це все про інтер'єр сучасного чоловічого житла. Квартира з особливим стилем у центрі Києва створена спеціально для молодого холостяка.

Дизайнерський проєкт розробила українська інтер'єрна лабораторія TABOORET. Її засновниця Катерина Чуріна ретельно продумала кожен метр дворівневого пентхауса, щоб створити ідеальний простір для життя власника.

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Перший поверх призначений для зустрічей з друзями, гучних вечірок і сімейних обідів.

Спинки-підлокітники диванів можна переставляти як завгодно, створюючи міні-кінозал з місцями у два ряди або розміщуючись один навпроти одного / Фото TABOORET

Тут розташовані вітальня з двома великими диванами, де можна влаштувати домашній кінотеатр, простора кухня і зона їдальня.

З вітальні є вихід на терасу, звідки відкривається гарний краєвид на місто.

Інтер'єр квартири виконаний у світлих тонах у поєднанні з деревом / Фото TABOORET

Обідня зона розташована поруч із панорамним вікном. Спокійна кольорова гама налаштовує на тепле спілкування в колі найближчих.

Натуральність, лаконічність і домашній затишок – основні риси цього інтер'єру / Фото TABOORET

У просторій і функціональної кухні вся техніка захована від сторонніх очей. Простір продуманий до найменших дрібниць: від готування їжі до зберігання посуду.

Підвісні модулі зі скляними дверцятами та вставки зі скла в кухонних шафах додали інтер'єру легкості і стали витонченою прикрасою цієї зони.

Кухня і всі корпусні меблі виготовлені власним виробництвом спеціально для цього проєкту / Фото TABOORET

Чоловічий характер квартири переданий через матеріали обробки. Крупноформатна плитка з текстурою іржі надає інтер'єру нотку брутальності.

Ексклюзивна тумба у передпокої виготовлена на замовлення / Фото TABOORET

Санвузол на першому поверсі зроблений в індустріальному стилі. Крупноформатна плитка на стінах по текстурі нагадує зістарений бетон.

Санвузол на першому поверсі виконаний в чорно-сірих тонах / Фото TABOORET

Другий поверх – це повністю особистий простір господаря квартири. Тут зроблені зони, де можна комфортно усамітнитися.

На другому поверсі розташовані простора ванна кімната, спальня, гардероб з пральнею і невелика бібліотека.

Кавовий столик став артакцентом мінібібліотеки / Фото TABOORET

У ванній кімнаті розташоване панорамне вікно, з якого можна спостерігати за погодою. У поєднанні з великою кількістю кімнатних рослин вона нагадує оазис. Великі розсувні двері відокремлюють її від основного простору.

Сантехніка зроблена з каменю чорного кольору / Фото TABOORET

Головна прикраса затишної спальні – геометрична стеля з трикутних асиметричних форм. Форми спускаються до узголів'я ліжка і приховують за собою м'яке підсвічування.

Лаконічний інтер'єр спальні виконаний в білих тонах / Фото TABOORET