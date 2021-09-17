Сміливо та лаконічно: як виглядає дворівневий пентхаус в центрі Києва для молодого підприємця
Джерело:24 канал
Продуманий, десь брутальний, і одночасно по-домашньому затишний – це все про інтер'єр сучасного чоловічого житла. Квартира з особливим стилем у центрі Києва створена спеціально для молодого холостяка.
Дизайнерський проєкт розробила українська інтер'єрна лабораторія TABOORET. Її засновниця Катерина Чуріна ретельно продумала кожен метр дворівневого пентхауса, щоб створити ідеальний простір для життя власника.
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Перший поверх призначений для зустрічей з друзями, гучних вечірок і сімейних обідів.
Тут розташовані вітальня з двома великими диванами, де можна влаштувати домашній кінотеатр, простора кухня і зона їдальня.
З вітальні є вихід на терасу, звідки відкривається гарний краєвид на місто.
Обідня зона розташована поруч із панорамним вікном. Спокійна кольорова гама налаштовує на тепле спілкування в колі найближчих.
У просторій і функціональної кухні вся техніка захована від сторонніх очей. Простір продуманий до найменших дрібниць: від готування їжі до зберігання посуду.
Підвісні модулі зі скляними дверцятами та вставки зі скла в кухонних шафах додали інтер'єру легкості і стали витонченою прикрасою цієї зони.
Чоловічий характер квартири переданий через матеріали обробки. Крупноформатна плитка з текстурою іржі надає інтер'єру нотку брутальності.
Санвузол на першому поверсі зроблений в індустріальному стилі. Крупноформатна плитка на стінах по текстурі нагадує зістарений бетон.
Другий поверх – це повністю особистий простір господаря квартири. Тут зроблені зони, де можна комфортно усамітнитися.
На другому поверсі розташовані простора ванна кімната, спальня, гардероб з пральнею і невелика бібліотека.
У ванній кімнаті розташоване панорамне вікно, з якого можна спостерігати за погодою. У поєднанні з великою кількістю кімнатних рослин вона нагадує оазис. Великі розсувні двері відокремлюють її від основного простору.
Головна прикраса затишної спальні – геометрична стеля з трикутних асиметричних форм. Форми спускаються до узголів'я ліжка і приховують за собою м'яке підсвічування.