Дизайнерський проєкт розробила українська інтер'єрна лабораторія TABOORET. Її засновниця Катерина Чуріна ретельно продумала кожен метр дворівневого пентхауса, щоб створити ідеальний простір для життя власника.
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Перший поверх призначений для зустрічей з друзями, гучних вечірок і сімейних обідів.
Спинки-підлокітники диванів можна переставляти як завгодно, створюючи міні-кінозал з місцями у два ряди або розміщуючись один навпроти одного / Фото TABOORET
Тут розташовані вітальня з двома великими диванами, де можна влаштувати домашній кінотеатр, простора кухня і зона їдальня.
З вітальні є вихід на терасу, звідки відкривається гарний краєвид на місто.
Інтер'єр квартири виконаний у світлих тонах у поєднанні з деревом / Фото TABOORET
Обідня зона розташована поруч із панорамним вікном. Спокійна кольорова гама налаштовує на тепле спілкування в колі найближчих.
Натуральність, лаконічність і домашній затишок – основні риси цього інтер'єру / Фото TABOORET
У просторій і функціональної кухні вся техніка захована від сторонніх очей. Простір продуманий до найменших дрібниць: від готування їжі до зберігання посуду.
Підвісні модулі зі скляними дверцятами та вставки зі скла в кухонних шафах додали інтер'єру легкості і стали витонченою прикрасою цієї зони.
Кухня і всі корпусні меблі виготовлені власним виробництвом спеціально для цього проєкту / Фото TABOORET
Чоловічий характер квартири переданий через матеріали обробки. Крупноформатна плитка з текстурою іржі надає інтер'єру нотку брутальності.
Ексклюзивна тумба у передпокої виготовлена на замовлення / Фото TABOORET
Санвузол на першому поверсі зроблений в індустріальному стилі. Крупноформатна плитка на стінах по текстурі нагадує зістарений бетон.
Санвузол на першому поверсі виконаний в чорно-сірих тонах / Фото TABOORET
Другий поверх – це повністю особистий простір господаря квартири. Тут зроблені зони, де можна комфортно усамітнитися.
На другому поверсі розташовані простора ванна кімната, спальня, гардероб з пральнею і невелика бібліотека.
Кавовий столик став артакцентом мінібібліотеки / Фото TABOORET
У ванній кімнаті розташоване панорамне вікно, з якого можна спостерігати за погодою. У поєднанні з великою кількістю кімнатних рослин вона нагадує оазис. Великі розсувні двері відокремлюють її від основного простору.
Сантехніка зроблена з каменю чорного кольору / Фото TABOORET
Головна прикраса затишної спальні – геометрична стеля з трикутних асиметричних форм. Форми спускаються до узголів'я ліжка і приховують за собою м'яке підсвічування.
Лаконічний інтер'єр спальні виконаний в білих тонах / Фото TABOORET