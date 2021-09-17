Дизайнерський проєкт розробила українська інтер'єрна лабораторія TABOORET. Її засновниця Катерина Чуріна ретельно продумала кожен метр дворівневого пентхауса, щоб створити ідеальний простір для життя власника.

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Перший поверх призначений для зустрічей з друзями, гучних вечірок і сімейних обідів.

Спинки-підлокітники диванів можна переставляти як завгодно, створюючи міні-кінозал з місцями у два ряди або розміщуючись один навпроти одного / Фото TABOORET

Тут розташовані вітальня з двома великими диванами, де можна влаштувати домашній кінотеатр, простора кухня і зона їдальня.

З вітальні є вихід на терасу, звідки відкривається гарний краєвид на місто.

Інтер'єр квартири виконаний у світлих тонах у поєднанні з деревом / Фото TABOORET

Обідня зона розташована поруч із панорамним вікном. Спокійна кольорова гама налаштовує на тепле спілкування в колі найближчих.

Натуральність, лаконічність і домашній затишок – основні риси цього інтер'єру / Фото TABOORET

У просторій і функціональної кухні вся техніка захована від сторонніх очей. Простір продуманий до найменших дрібниць: від готування їжі до зберігання посуду.

Підвісні модулі зі скляними дверцятами та вставки зі скла в кухонних шафах додали інтер'єру легкості і стали витонченою прикрасою цієї зони.

Кухня і всі корпусні меблі виготовлені власним виробництвом спеціально для цього проєкту / Фото TABOORET

Чоловічий характер квартири переданий через матеріали обробки. Крупноформатна плитка з текстурою іржі надає інтер'єру нотку брутальності.

Ексклюзивна тумба у передпокої виготовлена на замовлення / Фото TABOORET

Санвузол на першому поверсі зроблений в індустріальному стилі. Крупноформатна плитка на стінах по текстурі нагадує зістарений бетон.

Санвузол на першому поверсі виконаний в чорно-сірих тонах / Фото TABOORET

Другий поверх – це повністю особистий простір господаря квартири. Тут зроблені зони, де можна комфортно усамітнитися.

На другому поверсі розташовані простора ванна кімната, спальня, гардероб з пральнею і невелика бібліотека.

Кавовий столик став артакцентом мінібібліотеки / Фото TABOORET

У ванній кімнаті розташоване панорамне вікно, з якого можна спостерігати за погодою. У поєднанні з великою кількістю кімнатних рослин вона нагадує оазис. Великі розсувні двері відокремлюють її від основного простору.

Сантехніка зроблена з каменю чорного кольору / Фото TABOORET

Головна прикраса затишної спальні – геометрична стеля з трикутних асиметричних форм. Форми спускаються до узголів'я ліжка і приховують за собою м'яке підсвічування.

Лаконічний інтер'єр спальні виконаний в білих тонах / Фото TABOORET