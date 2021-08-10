Сміливі та екстравагантні: сучасні басейни-рекордсмени

Неймовірна панорама, захоплююча висота та неповторна глибина, яка приховує таємниці, – відтепер кожен охочий може зануритися в унікальні басейни, проєктанти яких дійсно змогли перевершити всі очікування. 4 приклади найграндіозніших конструкцій – далі.

Плавання завжди збадьорює. А якщо ви ще й занурюєтеся у басейн на висоті майже 100 метрів, воно перетворюється у неповторний досвід. Ця підбірка показує наскільки різними бувають басейни й кожен із них допомагає доторкнутися до чогось нового та відрити для себе нові враження.

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Найглибший басейн у світі (Дубай)



Басейн Deep Dive Dubai / Фото admagazine

Кілька місяців тому дайвінг-басейн Deep Dive Dubai отримав офіційний титул найглибшого басейну у світі. Його глибина становить 60 метрів, що на 15 метрів більше, ніж у польського конкурента.

Deep Dive Dubai – це не традиційна западина, а справжнє затоплене місто. Під водою відвідувачам пропонують заглянути у тематичні кімнати, прикрашені підводними рослинами. Завдяки температурі, підтримуваної на рівні 30°C, системі освітлення та камерам, вивчення цього міста стає комфортним.

Басейн з 360-градусним оглядом (Лондон)



Басейн забезпечує 360-градусний огляд / Фото admagazine

Цей басейн у Лондоні вміщає 600 тисяч літрів води. Панорамний басейн, повністю виконаний з прозорих акрилових стін, розташований на 55-му поверсі хмарочоса.

Також архітектори розробили спіральні сходи на платформі, яка спливає, коли хтось хоче ввійти або вийти з басейну.

Найвищий басейн у світі (Дубай)



Найвищий басейн у світі / Фото admagazine

Пейзажний басейн на 77-му поверсі готелю Address Beach Resort б'є усі рекорди не лише за висотою, але й за розкішністю. Конструкція, що знаходиться на висоті 191 метра, пропонує унікальний вид на узбережжя. Крім цього, на даху розміщені тераса з шезлонгами для відпочинку, фонтан та ресторан.

Перший підвісний басейн (Лондон)



Підвісний басейн у Лондоні / Фото admagazine

Все почалося у 2013 році, коли група EcoWorld Ballymore вирішила побудувати відкритий басейн з підігрівом. Однак на обраному даху 5-зіркового житлового комплексу виявилося недостатньо місця для масивної конструкції. Тоді у команди народилася ідея підвісного басейну-моста довжиною 24 метри, який би з'єднав між собою дві вежі.

Басейн стійкий до вітру та без проблем витримує вагу води. Неодноразові випробування засвідчили безпеку конструкції. Для будівництва знадобилося 50 тонн акрилу.