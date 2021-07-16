Господарі, які отримали затишний будинок посеред незайманої природи, вирішили прожити в ньому рік, перш ніж розпочинати ремонтні роботи. Цей термін допоміг відчути настрій Лозанни та зрозуміти, який потенціал приховує вілла.

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Віднайшовши "душу будинку", нові господарі звернулися до архітектурної студії Bureau Brisson Architectes, яка допомогла внести в проєкт радикальні зміни, зберігши оригінальні елементи.



Яскраві кольори в домі 1950-х років / Фото Bureaubrisson



Яскрава реконструкція швейцарської вілли 1950-х років / Фото Bureaubrisson

Відкритий простір першого поверху забезпечує безперешкодний доступ до вітальні. Оригінальні опірні стіни замінили двома довгими металевими балками, а самі приміщення зонуються стильною перегородкою.



Коридор відокремлений від житлової площі спеціальною перегородкою / Фото Bureaubrisson



Замість опірних стін використано вузькі колони /Фото Bureaubrisson

Кольори та матеріали стали причиною тривалих обговорень із клієнтами. Зрештою, домінантними в домі обрали світле дерево у поєднанні з синіми та червоними стінами. Сміливі тони, наче натякають на те, що дім зводився у 1950-х роках. Те ж саме стосується й меблів та декору: химерні форми килимка, використання округлих форм та вазони в коричневих горщиках відсилають до середини минулого століття.

Фото проєкту

Більше фото проєкту:

План вілли

План приміщень: