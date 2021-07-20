У мережі з'явилися фотографії дивовижних інтер'єрів та зовнішніх елементів будинків, на які неможливо дивитись без сміху. Схоже, креатив підвів власників цих будівель.

Цікаво 3 критерії, які варто врахувати при виборі кондиціонера: відео

Вертоліт замість вентилятора

Коли на дворі стоїть шалена спека, то врятувати може вентилятор. Але навіть з цим елементом інтер'єру можна нафантазувати зайвого.



Неймовірний декор / Фото Bored Panda

Мозаїка, мозаїка і знову мозаїка

Чудова демонстрація прислів'я "Що забагато, то не здорово".



Дивовижна ванна / Фото Bored Panda

Ремонт 500-річного замку

Коли на весь замок бракує коштів, завжди можна жахливо задекорувати його частину.



Нетиповий вигляд замку / Фото Bored Panda

Ррр!

А що, леопард знову у тренді?



Вражаючий фасад будинку / Фото Bored Panda

Колекція вікон

Господині цього дому можна поспівчувати у Великодній четвер.

Вікна на будь-який смак / Фото Bored Panda

Балкон-бокал

Коли затишний балкон – це ще й улюблений напій.



Винний балкон / Фото Bored Panda

Оригінальне рішення

Коли креатив не надто доречний…



Одвічна проблема / Фото Bored Panda

Ванна Барбі

Той момент, коли поки не побачиш сам, то не повіриш в існування таких приміщень.

Лялькова ванна / Фото Bored Panda

Сходи в нікуди

Неможливо собі уявити ще більшу недоцільність використання простору.



Коли дуже любиш сходи / Фото Bored Panda