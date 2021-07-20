У мережі з'явилися фотографії дивовижних інтер'єрів та зовнішніх елементів будинків, на які неможливо дивитись без сміху. Схоже, креатив підвів власників цих будівель.
Цікаво 3 критерії, які варто врахувати при виборі кондиціонера: відео
Вертоліт замість вентилятора
Коли на дворі стоїть шалена спека, то врятувати може вентилятор. Але навіть з цим елементом інтер'єру можна нафантазувати зайвого.
Неймовірний декор / Фото Bored Panda
Мозаїка, мозаїка і знову мозаїка
Чудова демонстрація прислів'я "Що забагато, то не здорово".
Дивовижна ванна / Фото Bored Panda
Ремонт 500-річного замку
Коли на весь замок бракує коштів, завжди можна жахливо задекорувати його частину.
Нетиповий вигляд замку / Фото Bored Panda
Ррр!
А що, леопард знову у тренді?
Вражаючий фасад будинку / Фото Bored Panda
Колекція вікон
Господині цього дому можна поспівчувати у Великодній четвер.
Вікна на будь-який смак / Фото Bored Panda
Балкон-бокал
Коли затишний балкон – це ще й улюблений напій.
Винний балкон / Фото Bored Panda
Оригінальне рішення
Коли креатив не надто доречний…
Одвічна проблема / Фото Bored Panda
Ванна Барбі
Той момент, коли поки не побачиш сам, то не повіриш в існування таких приміщень.
Лялькова ванна / Фото Bored Panda
Сходи в нікуди
Неможливо собі уявити ще більшу недоцільність використання простору.
Коли дуже любиш сходи / Фото Bored Panda