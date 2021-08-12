Ця розкішна вілла для відпочинку ідеально вписується в загальний ландшафт Греції. Ідеально білий фасад та обтічні форми будівлі нагадують традиційні будинки регіону. Крім того, архітектори проявили особливу увагу до деталей, інтегрувавши в проєкт елементи кікладського стилю.

Вілла, розташована в береговій зоні, була перетворена зі старих будиночків у повноцінний комплекс для відпочинку власників та їхніх гостей. Тут розташовані традиційні кімнати, серед яких вітальня, спальня та кухня, а також більш вишукані приміщення, наприклад власний SPA-центр і тренажерний зал.

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Відтворюючи дух кам'яного віку, архітектори подбали, щоб гладкі білі стіни домінували над ландшафтом та нагадували величну скульптуру посеред міста.



Основна резиденція відрізняється плоским дахом, скульптурністю і дерев'яними дверима / Фото World Architecture

Архітектори відреставрували та змінили інтер’єр оригінальної споруди, а також спроєктували додаткові конструкції, об’єднані сучасними мінімалістичними елементами. Нижній рівень фасаду облицьований каменем.



Витриманий мінімалізм: скульптурна вілла для відпочинку у Греції / Фото World Architecture

У внутрішньому дворі розміщена власна тераса з басейном та зоною відпочинку.



Дерев'яна тераса з альтанками / Фото World Architecture

Тераса з видом на басейн виконана з дерева. Конструкцію підтримують масивні дерев'яні балки. Це ідеальне місце для відпочинку та розваг.



Вілла у Греції: вид зверху / Фото World Architecture



Вілла у Греції: вид зверху / Фото World Architecture

Що стосується інтер'єру, студія обрала лаконічність, прямі лінії та декор абстрактної форми. Завдяки стриманим тонами внутрішню добре поєднується із зовнішнім.



Вілла у Греції: напіввідкрита тераса / Фото World Architecture



Інтер'єр кухні / Фото World Architecture



Інтер'єр дому / Фото World Architecture



Вітальня / Фото World Architecture

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Світла спальня / Фото World Architecture



Світла спальня / Фото World Architecture



Санвузол / Фото World Architecture



Санвузол / Фото World Architecture



Тренажерний зал / Фото World Architecture



Витриманий мінімалізм: скульптурна вілла для відпочинку у Греції / Фото World Architecture