Студія архітектури та дизайну CetraRuddy створила дивовижний хмарочос. Будівля відрізняється витонченістю та стилем арт-деко.

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Будинок отримав назву Rose Hill. 45-поверховий хмарочос має висоту 183 метри. Він розташований у районі NoMad на Манхеттені.

Нова окраса Нью-Йорка / Фото Dezeen

Бронзовий колір був розроблений дизайнерами для того, щоб повторити стиль навколишньої архітектури. Верхню частину хмарочосу прикрашає "скульптурна корона".

Витончений стиль апартаментів / Фото Dezeen

Rose Hill – це данина архітектурі Нью-Йорка 1920-х – 1940-х років. Головні прикмети будівлі – динамічна геометрія та особливі матеріали.

Дивовижний краєвид / Фото Dezeen