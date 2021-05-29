Оскільки значна частина світу переоцінила свій спосіб життя через пандемію коронавірусу, бажання врятуватися від міської суєти та досягти спокійного способу життя серед природи з'явилося у багатьох. Клієнти RAMA estudio довгий час дотримувались кочового способу життя, відвідували Еквадор на короткий проміжок часу і залишалися в невеликому житлі, де було просто достатньо місця для проживання себе та своїх двох дочок. Під час карантину сім'я вирішила, що їхнє перебування в Еквадорі буде довшим, тому будинок повинен бути більшим та продуманим.

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При проєктуванні та будівництві Casa mirador RAMA estudio застосовує лагідний підхід з повагою до природного ландшафту. Будівля розміщена над схилом з видом на долину, без порушень ґрунтового покрову та вирубки рослинності навколо. Нова прибудова побудована зі збірних елементів та встановлена менш ніж за три місяці.

Повністю скляні стіни роблять інтер'єр неймовірно легким / Фото designboom.com

Розширення Casa mirador RAMA estudio розроблено за допомогою каркасної системи, що підтримується двома портиками. Канали працюють як основа для підлоги та даху, яка теплоізольована і забезпечує пишну зелену покрівлю.

Про такий будинок мріє чи не кожен, хто втомився від швидкого темпу життя / Фото designboom.com

Ця конструкція вимагає мінімального фундаменту, який майже не допускає порушень ґрунтового покриву. У команди було дуже мало часу на його виготовлення та монтаж. Три сторони цієї конструкції покриті загартованим склом. Елементи підлоги та стелі підкреслюють краєвид за вікном і дозволяють природі інтегруватися у простір будинку. Рослинність навколо створює достатньо приватну атмосферу. Стіни фасаду існуючої конструкції були демонтовані, щоб зв'язати її з новою.

Інтер'єр доповнює краєвиди з трьох сторін / Фото designboom.com

Простора кухня-їдальня / Фото designboom.com

Камін додає затишку простору / Фото designboom.com

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Цікава перегородка з полицями / Фото designboom.com

Ідеальне місце для життя та відпочинку / Фото designboom.com