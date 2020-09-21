Це будинок архітектора Джона Уордла, засновника компанії John Wardle Architects. Дім під назвою Kew Residence розташований у Мельбурні, Австралія.

Архітектор і його родина володіють будівлею вже понад 25 років, повідомляє Dezeen.

В інтер’єрі використали глазуровану плитку ручної роботи, виготовлену в Японії. Окрім того, "родзинкою" будинку є оздоблення з вікторіанського ясена. Ця порода дерева є однією з найтвердіших у світі.

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Вікторіанський ясен не тільки на підлозі, а й на стелі та стінах / Фото Deezen

Будинок увійшов до шорт-листа премії Dezeen Awards 2020.

Уордл розповідає, що перший рік його кар’єри став водночас першим у ролі домовласника.



Зовні дім виглядає досить сучасно / Фото Dezeen

Коли в будинку мешкали троє дітей архітектора і його дружини Сьюзен, дизайн був спроєктований з огляду на їх потреби.

Діти виросли й переїхали, тому подружжя вирішило перепланувати дім і вдихнути у нього нове життя.



Джон Уордл колекціонує скульптури з Японії / Фото Dezeen

Особливу увагу приділили кухні й кабінету на першому поверсі. У цій версії Kew Residence архітектор вирішив створити простір для експонування своєї колекції мистецтва.

Архітектор завжди захоплювався керамікою і процесом її створення. Він зібрав чимало колекційних предметів, що прикрашають інтер'єр будинку.

Протягом багатьох років я захоплювався керамікою: як предметами, так і процесом їх виготовлення, і з часом назбирав чимало речей з багатьох місць, – розповідає архітектор.



Сходи спроєктував власник будинку / Фото Dezeen

Особливо цінними стали подорожі Уордла до Японії. На згадку про них в інтер'єр додали розсувні панелі й приховані шафи.

Численні столярні вироби Уордл спроєктував власноруч. Серед них вбудовані шафи й головні сходи в домі. Матеріалом господар обрав вікторіанський ясень – достатньо міцний, щоб створювати з нього цікаві форми.



Кухня оздоблена японською керамічною плиткою / Фото Dezeen

Особливу увагу привертає японська керамічна плитка в кухні. Вона має незвичну фактуру: окремі плитки вузькі й увігнуті. Розташовані вони вертикально й доходять до стелі.



Ванна кімната оформлена у мінімалістичному японському стилі / Фото Dezeen

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Загалом, в інтер’єрі Kew residence використано п’ять різних стилів керамічної плитки.