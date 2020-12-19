Чимало людей зіштовхується з проблемою недостатнього освітлення ванної кімнати. Один з варіантів кардинально змінити ситуацію – зробити у ванній скляні стіни. Розповідаємо про незвичний дизайнерський прийом.

Про сценарії освітлення для ванної кімнати повідомляє дизайнерка Ірина Лисюк у своєму Instagram.

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Ванна за склом – незвичне, але дуже зручне рішення / Фото Trizio

Один з варіантів боротися з відсутністю природного світла у ванній кімнаті – зробити скляні стіни. Звісно, такий варіант підійде тільки для помешкань, де старі цегляні стіни можна безпечно знести.

Якщо ж стіни вашої ванної кімнати є несучими конструкціями, такий варіант реалізувати неможливо.

Ідея скляних стін є хорошою для новобудов, де можна малювати план приміщення на свій смак.

Приватність

Для того, аби забезпечити комфортне користування санвузлом усім членам родини, стіни можна зробити з матового або тонованого скла. Також простір ванної кімнати можна відгородити за допомогою жалюзі з внутрішньої сторони або непрозорих штор.



Скляні перегородки забезпечують доступ світла / Фото Happymodern

Навіть якщо у квартирі мешкає одна особа, краще подбати про приватність заздалегідь. Адже в будь-який момент туди можуть завітати гості чи родичі, яким доведеться користуватися ванною кімнатою.

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Природне світло в санвузлі дає змогу вирощувати тут живі рослини та оформлювати інтер'єр кардинально по-новому.

Приклад оформлення скляної перегородки у ванній: