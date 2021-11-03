Скляні стіни та трав’яний дах: які особливості приховує неймовірна вілла у Торонто
Джерело:contemporist
У Торонто завершилося будівництво захопливого будинку. Його ключовими особливостями є стіни, що зникають, великі розсувні вікна та дах гаражу, який покритий травою та пишною рослинністю.
Архітектурна студія Dubbeldam Architecture + Design завершила будівництво милого проєкту у Канаді. Дім розташований на вузькій ділянці та має житлові приміщення на кількох рівнях. Завдяки такому розташуванню мешканцям забезпечений чудовий краєвид на зелену територію вілли.
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Фасад будинку являє собою комбінацію великих вікон, розсувних дверей та дизайнерських панелей.
Ґанок біля вхідних дверей, з’єднаний із їдальнею на відкритому повітрі. У їдальні є розсувні скляні двері, які виходять на приватне переднє патіо, де облаштовано кілька зон для відпочинку.
Загалом на території вілли особливий акцент зроблений на відпочинку та забезпеченні приємного дозвілля.
Задній двір має масштабну дерев’яну палубу з ясена, а за кілька сходинок внизу є ще одна зона, викладена гранітною бруківкою. Весь простір засаджений деревом медової сарани та іншою пишною рослинністю.
Рослини для проєкту обиралися за певним принципом – забезпечення пишної зелені на цілий рік. Невеликий гараж також має зелений дах, насаджений квітами та кущами.
Більше фото неймовірної вілли: