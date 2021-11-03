Скляні стіни та трав’яний дах: які особливості приховує неймовірна вілла у Торонто

У Торонто завершилося будівництво захопливого будинку. Його ключовими особливостями є стіни, що зникають, великі розсувні вікна та дах гаражу, який покритий травою та пишною рослинністю.

Архітектурна студія Dubbeldam Architecture + Design завершила будівництво милого проєкту у Канаді. Дім розташований на вузькій ділянці та має житлові приміщення на кількох рівнях. Завдяки такому розташуванню мешканцям забезпечений чудовий краєвид на зелену територію вілли.

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Фасад будинку являє собою комбінацію великих вікон, розсувних дверей та дизайнерських панелей.

Затишний простір / Фото contemporist

Ґанок біля вхідних дверей, з’єднаний із їдальнею на відкритому повітрі. У їдальні є розсувні скляні двері, які виходять на приватне переднє патіо, де облаштовано кілька зон для відпочинку.

Неймовірний проєкт / Фото contemporist

Загалом на території вілли особливий акцент зроблений на відпочинку та забезпеченні приємного дозвілля.

Натхненний дім / Фото contemporist

Задній двір має масштабну дерев’яну палубу з ясена, а за кілька сходинок внизу є ще одна зона, викладена гранітною бруківкою. Весь простір засаджений деревом медової сарани та іншою пишною рослинністю.

Чарівний куточок / Фото contemporist

Рослини для проєкту обиралися за певним принципом – забезпечення пишної зелені на цілий рік. Невеликий гараж також має зелений дах, насаджений квітами та кущами.

Більше фото неймовірної вілли: