Приклад бюджетного ремонту квартири, яку здають у подобову оренду. Власники хотіли створити цікавий і недорогий дизайн.

Про інтер'єр квартири з бюджетним ремонтом розповідає The Village.

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У квартирі світла кухня з білою керамічною плиткою / Фото The Village

Квартира розташована в Голосіївському районі столиці. Її відремонтували для того, щоб здавати у короткострокову оренду.

Бюджет, закладений на ремонт, був досить невеликим. З особливих побажань власника було зробити квартиру інтернаціональною.



Спальня за перегородкою виглядає затишною / Фото The Village

У приміщенні не було жодної опорної стіни, тому житло вирішили повністю перепланувати. Знесли усі стіни, зробивши суцільний квадрат. З ним і продовжили роботу.

У квартирі зробили окрему спальню, відділивши її скляною перегородкою. Така конструкція, на відміну від стіни, не робить квартиру надто темною. Для більшого відчуття приватності спальню можна відгородити шторами.



Розкладний стіл дозволяє відчувати себе комфортно / Фото The Village

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Стильний килим з гуцульським візерунком / Фото The Village

Більшість меблів придбали в IKEA. Оздоблювальні матеріали використовували досить бюджетні, з Епіцентру.

Цікавим є килим з гуцульською символікою, його придбали у виробника на Прикарпатті.

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