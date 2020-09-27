Скляні стіни на кнопках і живі дерева: українці створили дизайн сучасного центру в Китаї – фото
Українські дизайнери створили проєкт надсучасного маркетингового центру в Ціндао. Триповерхова споруда стала частиною технологічного парку.
Цей проєкт став першим у Китаї для студії Balbek Bureau, повідомляє Bzh.life.
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Маркетинговий центр за проєктом українців побудували в китайському місті Ціндао. Він є частиною екологічного науково-технічного парку Dragon.
Увесь простір оздоблений однаковими матеріалами / Фото Balbek
Центр має три поверхи та площу близько 3000 квадратних метрів. Його побудували із залізобетонних конструкцій.
У приміщенні є кафе з літньою терасою, галерея для виставок, простір для нарад, кімната для перемовин, а також кімната відпочинку.
В дизайні багато масивних елементів / Фото Balbek
Окрім того, центром приміщення є зона для презентацій. Тут розташований великий екран, який видно з кожної точки будівлі.
Дизайнери намагалися зробити простір максимально відкритим і цілісним. Для цього майже у всьому приміщенні використали однакові оздоблювальні матеріали.
Так створювали інтерактивну модель технопарку / Фото Balbek
На першому поверсі розмістили макет усього технологічного парку. Спеціальна підсвітка дає змогу обирати різні режими: погодні умови, етапи будівництва, певну кількість працівників і відвідувачів тощо.
Поруч, на LED-стіні, можна побачити інформацію про комплекс. Вона супроводжується трансляцією відеоряду з великого екрана.
В центрі багато масивних пуфів і столів для зручної роботи / Фото Balbek
Досить оригінальною є зона кафе. Його відділили від загального простору великим столом.
Скляну стіну, з якої видно терасу, можна відкрити одним натиском на кнопку.
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В приміщенні багато зелених рослин. Тут сформований невеликий "внутрішній ліс". Окрім естетичної функції, рослини також мають властивість поглинати звук.
Вони розділяють простір на зони та створюють умови для комфортної роботи.
Дерева й вазони поглинають звук і зонують приміщення / Фото Balbek
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