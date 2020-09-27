Українські дизайнери створили проєкт надсучасного маркетингового центру в Ціндао. Триповерхова споруда стала частиною технологічного парку.

Цей проєкт став першим у Китаї для студії Balbek Bureau, повідомляє Bzh.life.

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Маркетинговий центр за проєктом українців побудували в китайському місті Ціндао. Він є частиною екологічного науково-технічного парку Dragon.



Увесь простір оздоблений однаковими матеріалами / Фото Balbek

Центр має три поверхи та площу близько 3000 квадратних метрів. Його побудували із залізобетонних конструкцій.

У приміщенні є кафе з літньою терасою, галерея для виставок, простір для нарад, кімната для перемовин, а також кімната відпочинку.



В дизайні багато масивних елементів / Фото Balbek

Окрім того, центром приміщення є зона для презентацій. Тут розташований великий екран, який видно з кожної точки будівлі.

Дизайнери намагалися зробити простір максимально відкритим і цілісним. Для цього майже у всьому приміщенні використали однакові оздоблювальні матеріали.



Так створювали інтерактивну модель технопарку / Фото Balbek

На першому поверсі розмістили макет усього технологічного парку. Спеціальна підсвітка дає змогу обирати різні режими: погодні умови, етапи будівництва, певну кількість працівників і відвідувачів тощо.

Для того, аби знайти на макеті потрібну компанію, можна використовувати мобільний додаток. Він допоможе намалювати зрозумілий шлях.

Поруч, на LED-стіні, можна побачити інформацію про комплекс. Вона супроводжується трансляцією відеоряду з великого екрана.



В центрі багато масивних пуфів і столів для зручної роботи / Фото Balbek

Досить оригінальною є зона кафе. Його відділили від загального простору великим столом.

Скляну стіну, з якої видно терасу, можна відкрити одним натиском на кнопку.

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В приміщенні багато зелених рослин. Тут сформований невеликий "внутрішній ліс". Окрім естетичної функції, рослини також мають властивість поглинати звук.

Вони розділяють простір на зони та створюють умови для комфортної роботи.



Дерева й вазони поглинають звук і зонують приміщення / Фото Balbek

Проєкт інтер'єру створювали протягом п'яти місяців. Дизайнерам довелося чотири рази відвідати Китай, і всі відрядження припали на період пандемії.

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