Скляна сучасність: у Мілані "виросте" неймовірна офісна вежа

Архітектурна компанія ACPV представила проєкт "маяка" в Мілані. Це неймовірна офісна будівля, яка стане помітним елементом на архітектурній карті столиці моди.

Замовником офісної вежі є фірма А2А. Висота будівлі сягає 144 метрів, а також проєкті передбачене озеленення понад 6 тисяч квадратних метрів міських просторів.

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Torre faro поєднує центр Мілана з периферією. Помпезний офіс має спонукати працівників крокувати до нових звершень та отримувати задоволення від своєї роботи.

Нове обличчя району / Фото Designboom

Загалом вежа може вмістити 1500 працівників. Гнучкий простір будівлі доповнений зеленим внутрішнім двориком.

Офіс, в який приємно повертатися / Фото Designboom

Усі площі, які розташовані поруч із вежею, будуть озеленені згідно планів проєкту. Будівлю планують завершити у 2024 році. Вона має стати опорою ділового симбіозу Мілана.

Можливість споглядати місто – хороший бонус для працівників / Фото Designboom