Замовником офісної вежі є фірма А2А. Висота будівлі сягає 144 метрів, а також проєкті передбачене озеленення понад 6 тисяч квадратних метрів міських просторів.
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Torre faro поєднує центр Мілана з периферією. Помпезний офіс має спонукати працівників крокувати до нових звершень та отримувати задоволення від своєї роботи.
Нове обличчя району / Фото Designboom
Загалом вежа може вмістити 1500 працівників. Гнучкий простір будівлі доповнений зеленим внутрішнім двориком.
Офіс, в який приємно повертатися / Фото Designboom
Усі площі, які розташовані поруч із вежею, будуть озеленені згідно планів проєкту. Будівлю планують завершити у 2024 році. Вона має стати опорою ділового симбіозу Мілана.
Можливість споглядати місто – хороший бонус для працівників / Фото Designboom