Скло в інтер'єрі: про які особливості варто знати

Скляні елементи можуть стати окрасою будь-якого інтер'єру. Але при неправильному застосуванні вони можуть зіпсувати все враження.

Скляні елементи є універсальним доповненням до будь-якого інтер'єру. Сьогодні скло – один з найбільш трендових матеріалів.

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Неймовірна атмосфера / Фото Pinterest

Найперше, чому дизайнери люблять скло – воно дає змогу візуально збільшити будь-які простори. Окрім того, скляні перегородки виглядають дуже стильно та можуть грати роль велетенських дзеркал.

Окрім того, якщо потрібно створити атмосферу довіри та відкритості – найкраще з цим завданням впораються скляні двері. Технологія цифрового друку допоможе втілити будь-які забаганки стосовно їхнього вигляду.

Скляні меблі не завантажуть простір та є ідеальним рішенням для маленьких приміщень. Важко створити стиль, де б вони не пасували жодним чином.

У скла багато переваг, але головне – "не перегнути палицю". Скло чудове у взаємодії з іншими матеріалами, але як головний акцент воно може зробити приміщення дещо бездушним. Навряд чи комусь з нас хотілося б перебувати у схожій атмосфері.