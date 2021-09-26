Скандинавський стиль: крихітна хатина із затишним інтер’єром

У США звели крихітний будинок, наповнений скандинавським дизайном. Сучасна хатина є уособленням комфорту та теплого затишку.

Скандинавський стиль характеризується відомим відчуттям хюґе та має особливі, неймовірні риси. Саме у такому стилі спроєктували затишну хатину посеред лісу штату Огайо.

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У будинку чорний металевий фасад, а вертикальні білі рами є особливою "родзинкою" зовнішнього вигляду.

Строгий фасад / Фото Contemporist

Внутрішні приміщення мають стелі висотою понад 3,5 метри, які роблять простір просторим та вільним. Вітальня обставлена світлим диваном і шкіряним пуфом.

Милий дизайн / Фотo Contemporist

Невелика мінікухня має чорні шафи та білу стільницю з підвісними дерев’яними полицями. Обідня зона також може служити як письмовий стіл. Вона встановлена навпроти вікна, яке дозволяє вільно спостерігати за природою.

Чудове місце як для праці, так і відпочинку / Фото Contemporist

Спальня розташована у верхньому приміщенні хатини на мансарді.

У стелі вмонтоване вікно, щоб мешканці могли насолоджуватися зорями.

Креативне рішення / Фото Contemporis