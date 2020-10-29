Дизайнери створили затишний дім для пари підприємців, які мешкають в українській столиці.

Квартира розташована в Києві, поблизу станції метро "Славутич", розповідає The Village.

Актуально: 5 способів прикрасити квартиру на Геловін: поради дизайнерів

Господарі дому багато працюють, тому кожен з них має окремий кабінет. Проєкт реалізувала студія дизайну Fild.



У квартирі досить великі вікна, що дають багато природного світла / Фото The Village



Над інтер'єром працювали близько п'яти місяців. З квартири відкривається чудовий краєвид на Дніпро.

У помешканні не робили перепланування, тому що більшість стін є опорними конструкціями. Це стало певним викликом для дизайнерів, адже вони звикли створювати планування, фактично, з нуля.



Вбудовані шафи виконують роль гардеробної / Фото The Village

Дизайнери називають стиль помешкання водночас зрілим і сучасним. Тут є чимало елементів скандинавського стилю. Стіни вирішили оздобити теплим деревом і залишити трохи бетону для контрасту.

У чотирикімнатній квартирі дотрималися єдиного стилю і кольорової гами. Господарі обрали відтінки тепло-сірого й бежевого.



Кухня має дуже незвичний дизайн / Фото The Village

Цікавим є рішення для кухні. Монолітна Г-подібна конструкція з дерева перетікає з кухні в вітальню. Це зробили з метою розширити простір, адже місця було досить мало. Підлогу в цій зоні виконали з керамограніту.



У вітальні є великий диван, який можна трансформувати в лаунж-зону.



У кабінеті залишили бетонні стіни / Фото The Village

Кабінети власників квартири виконані в єдиному мінімалістичному стилі. У робочому просторі чоловіка є стіл, стілець й крісло для читання. Дружина має додаткове місце для сидіння на широкому підвіконні, що утворює єдину конструкцію з письмовим столом. Тут відкривається чудова панорама, адже квартира розташована на 17 поверсі поблизу Дніпра.

Усі двері у квартирі зробили прихованими – пофарбували в один колір зі стінами. Там, де це було можливо, дверей не ставили взагалі – наприклад, у вітальні.



У спальні є вихід до ванної кімнати / Фото The Village

За темою: Підвіконня може стати місцем для відпочинку: цікаві ідеї у фото

Єдиним приміщенням, яке вдалося частково перепланувати, став санвузол. Його розширили й встановили душову кабіну та окремо стоячу ванну.



Ванну кімнату оздобили у темно-сірих відтінках / Фото The Village

За побажанням власників тут зробили дві окремих раковини з дзеркалами, а також багато місця для зберігання. Це потрібно господарям, адже їх робота пов'язана з косметикою.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням