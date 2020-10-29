Скандинавський стиль, два кабінети й панорама Дніпра: фото стильної квартири в Києві
Дизайнери створили затишний дім для пари підприємців, які мешкають в українській столиці.
Квартира розташована в Києві, поблизу станції метро "Славутич", розповідає The Village.
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Господарі дому багато працюють, тому кожен з них має окремий кабінет. Проєкт реалізувала студія дизайну Fild.
У квартирі досить великі вікна, що дають багато природного світла / Фото The Village
Над інтер'єром працювали близько п'яти місяців. З квартири відкривається чудовий краєвид на Дніпро.
У помешканні не робили перепланування, тому що більшість стін є опорними конструкціями. Це стало певним викликом для дизайнерів, адже вони звикли створювати планування, фактично, з нуля.
Вбудовані шафи виконують роль гардеробної / Фото The Village
Дизайнери називають стиль помешкання водночас зрілим і сучасним. Тут є чимало елементів скандинавського стилю. Стіни вирішили оздобити теплим деревом і залишити трохи бетону для контрасту.
У чотирикімнатній квартирі дотрималися єдиного стилю і кольорової гами. Господарі обрали відтінки тепло-сірого й бежевого.
Кухня має дуже незвичний дизайн / Фото The Village
Цікавим є рішення для кухні. Монолітна Г-подібна конструкція з дерева перетікає з кухні в вітальню. Це зробили з метою розширити простір, адже місця було досить мало. Підлогу в цій зоні виконали з керамограніту.
У вітальні є великий диван, який можна трансформувати в лаунж-зону.
У кабінеті залишили бетонні стіни / Фото The Village
Кабінети власників квартири виконані в єдиному мінімалістичному стилі. У робочому просторі чоловіка є стіл, стілець й крісло для читання. Дружина має додаткове місце для сидіння на широкому підвіконні, що утворює єдину конструкцію з письмовим столом. Тут відкривається чудова панорама, адже квартира розташована на 17 поверсі поблизу Дніпра.
Усі двері у квартирі зробили прихованими – пофарбували в один колір зі стінами. Там, де це було можливо, дверей не ставили взагалі – наприклад, у вітальні.
У спальні є вихід до ванної кімнати / Фото The Village
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Єдиним приміщенням, яке вдалося частково перепланувати, став санвузол. Його розширили й встановили душову кабіну та окремо стоячу ванну.
Ванну кімнату оздобили у темно-сірих відтінках / Фото The Village
За побажанням власників тут зробили дві окремих раковини з дзеркалами, а також багато місця для зберігання. Це потрібно господарям, адже їх робота пов'язана з косметикою.
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