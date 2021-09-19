Колір – один з головних акцентів будь-якого інтер'єру. За його допомогою можна не лише підкреслити важливі деталі чи візуально збільшити простір, а й створити неймовірну затишну атмосферу, в яку захочеться повертатись кожного дня.

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Білий

Оскільки в скандинавських країнах мало сонячного світла, то білий колір доволі часто стає базою для інтер'єру. Він візуально збільшує простір та робить його світлішим. Окрім того, він гармонійно поєднується з будь-яким іншим кольором, що додає ідеям гнучкості.

На брак світла тут не поскаржишся / Фото Pinterest

Сірий

Чудове рішення для випадків, коли потрібно зіграти на контрасті. Здебільшого у нього фарбують одну стіну або певну зону. У ролі головного він буде доречним лише у великих приміщеннях.

Нетипове рішення / Фото Pinterest

Чорний

Дозовані чорні елементи – незамінний атрибут скандинавського інтер'єру. Він ніколи не виступає у ролі головного, а де-не-де підкреслює акценти.

Чорні деталі завжди доречні / Фото Pinterest

Слонова кістка

Вишуканий та милий колір, який є чудовою альтернативою для білого. У поєднанні з деревом створює дуже ніжну та витончену атмосферу.

Завжди вдалий вибір / Фото Pinterest

Жовтий та інші яскраві кольори

Без "затишного" декору та яскравих деталей уявити скандинаський стиль просто неможливо. Але варто пам'ятати, що головне – це дотримання балансу. Деталі не мають перебирати на себе всю увагу.

Вдалий декор та деталі – "вишенька" інтер'єру / Фото Pinterest