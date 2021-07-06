Сучасний інтер'єр площею 255 квадратних метрів, включає вітальню, їдальню, кухню, зону для ігор, санвузол та гардероб. Стриманість спільних приміщень перетікає в зону для дітей, при чому цей перехід ніяк не впливає на загальну концепцію дому. 

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Коридор 

Як використати сірий колір в квартирі
Сірий в інтер'єрі: приклад квартири в Києві / Фото home-designing

Як використати сірий колір в квартирі
Сірий в інтер'єрі: приклад квартири в Києві / Фото home-designing

Атмосферне освітлення коридору відразу налаштовує на затишок та комфорт, який супроводжуватиме відвідувачів у всіх кімнатах апартаментів. Підсвічування підкреслює стіну з ребристою текстурою, прихованою за дзеркалом модної форми. Під настінною шафою акуратно вміщається стильний пуф. Елегантні чорні гачки для верхнього одягу кріпляться до сірої гранітної плитки.

Підвісні сходи у холі виготовлені зі світлого дерева. Щоб використати простір під ними з користю, архітектори облаштували тут місце для масивних горщиків з квітами. 

Вітальня 

Як використати сірий колір в квартирі
Сірий в інтер'єрі: приклад квартири в Києві / Фото home-designing

Диван та журнальний столик розміщені в центрі кімнати. Камін наближається до краю дивану, а головним елементом стає стіна на якій висить екран телевізора.

Як використати сірий колір в квартирі
Сірий в інтер'єрі: приклад квартири в Києві / Фото home-designing

Основою для меблів стає блідо-сірий килимок, а столики доповнюють естетику чорного каміна. Аналогічний концепт архітектори обрали й для TV-тумби, з-за якої проступає текстурна стіна з ребристого гіпсу.

Як використати сірий колір в квартирі
Сірий в інтер'єрі: приклад квартири в Києві / Фото home-designing

Сірі штори не тільки прикрашають вікно, але і пом'якшують розрив між вітальнею і їдальнею.

Ближче до каміна підлога з білого дуба змінюється на мікроцемент. Тут же простір доповнює мінімалістичний пуф. 

Як використати сірий колір в квартирі
Сірий в інтер'єрі / Фото home-designing

Як використати сірий колір в квартирі
Сірий в інтер'єрі: приклад квартири в Києві / Фото home-designing

Кухня-їдальня 

Як використати сірий колір в квартирі
Сірий в інтер'єрі: приклад квартири в Києві / Фото home-designing

Як використати сірий колір в квартирі
Сірий в інтер'єрі: приклад квартири в Києві / Фото home-designing

Як використати сірий колір в квартирі
Сірий в інтер'єрі: приклад квартири в Києві / Фото home-designing

Великий дерев'яний стіл зі зручними стільцями відкриває зону їдальні. Плетені плафони прикрашають та освітлюють приміщення. Скляна стіна пропускає додаткове світло з верхнього поверху будинку і підкреслює відкритість кухні-їдальні. 

Простір для відпочинку та ігор 

Як використати сірий колір в квартирі
Сірий в інтер'єрі: приклад квартири в Києві / Фото home-designing

Як використати сірий колір в квартирі
Сірий в інтер'єрі: приклад квартири в Києві / Фото home-designing

Затишна ігрова кімната розташована поруч з входом в будинок. Невеликий диван навпроти телевізора призначений для перегляду мультиків та денного сну. Столики, розташовані поруч, можуть використовуватися як для зберігання іграшок, так і для уроків малювання. 

У кутку кімнати стоїть симпатичний стіл і дитячі стільці. Інтерактивна дошка призначена для розвитку творчості і організаторських здібностей дитини. 

План першого поверху 

План дому
План апартаментів / Фото home-designing

План дому
План апартаментів / Фото home-designing

Більше фото проєкту:

 