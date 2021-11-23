Синій колір в інтер’єрі: з чим варто його поєднати та інші головні таємниці

Синій колір асоціюється з серйозністю, авторитетом, силою і мужністю. Його часто застосовують у морському стилі, інколи цей відтінок пов’язують з офіційним стилем.

При правильному використанні синій колір здатен створити атмосферу вишуканої елегантності, але не буде асоціюватися з темним і готичним стилем. Цей відтінок буде виглядати просто неймовірно у кімнатах, які призначені для роботи чи офіційних подій.

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З точки хору психології синій колір має заспокійливу дію. З цієї причини варто використовувати його в спальні – це допоможе створити атмосферу розслаблення і відриву від зовнішнього світу. За допомогою такого відтінку можна створити фокус інтер'єру.

Чудовий інтер’єр / Фото homebook

Якщо ж у вас є непереборне бажання все ж пофарбувати всі стіни у кімнаті у синій колір, тут варто звернути увагу на освітлення та розмір приміщення. Якщо у кімнаті бракує природного світла або її площа невелика, вибравши лише синій колір отримаєте ефект закритої коробки – кімната стане оптично меншою, тісною і похмурою.

Чарівні деталі / Фото homebook

Темно-синій колір найкраще підійде в добре сонячних і просторих інтер’єрах, де також знайдеться місце для балансування аксесуарів.

Продумані рішення / Фото homebook

Синій колір також часто зустрічається при виборі кольору меблів, найчастіше – це ліжко, дивани чи стільці. Для того, щоб найкраще обіграти сині меблі, потрібно зіграти на контрасті. Варто зосередитися на мінімалізмі та поєднувати темно-сині меблі зі світлими стінами – білими або сірими.

Прекрасний вибір / Фото homebook