Синагога у Бабиному Яру, що відкривається, як книга: неймовірні фото

Швейцарська студія Manuel Herz Architects створила відкриту синагогу в Бабиному Яру в Україні з нагоди 80-ї річниці трагедії, яка сталася під час Голокосту. Це місце поклоніння складається з двох великих стін, які можна відкривати та закривати вручну, як 3-D книгу.

Синагога була побудована поблизу Києва на місці, де відбувалися численні вбивства в Бабиному Яру. За два дні 1941 року нацистська партія вбила близько 34 000 євреїв з міста – одне з найбільших масових вбивств під час Голокосту. Мануель Герц спроєктував будівлю до 80 річниці трагедії. Однак він не хотів створювати похмурий меморіал.

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Можна подумати, що відповідною реакцією на цю майже неймовірно негуманну різанину повинна бути похмура, мінімалістична та монументальна архітектура, – сказав Герц Dezeen. Архітектурна історія меморіалів жертвам жертв Голокосту наповнена ними. Але я хотів підійти до проєкту зовсім по-іншому.

Синагога у Бабиному Яру / Фото dezeen

Замість того, щоб створити монументальну будівлю, Герц спроєктував споруду, яка рухається, яка нагадує як історичні дерев'яні церкви в Україні, так і об'ємні 3-D книги.

Стеля, що рухається, а балкон і сидіння складаються / Фото dezeen

Я твердо впевнений, що монументальний і статичний підхід буде неправильним, – сказав Герц. Ми ніколи не зрівняємося з монументальними стражданнями різанини через монументальну архітектуру.

Синагога у Бабиному Яру / Фото dezeen

Отже, ідея створення для проєктування архітектури, що має перформативну та трансформаційну особливість, що створює новий колективний ритуал, який є пам'ятним, так само, як це створює почуття подиву та страху в людей, – розповідає автор проєкту.

Синагога у Бабиному Яру / Фото dezeen

Будівля складається з пари стін заввишки 11 метрів та ширини 8 метрів, які були побудовані зі сталі та вкриті дубом. Одна зі стін встановлена на доріжці, щоб її можна було переміщати за допомогою ручної лебідки. У "складеному" вигляді дві стіни розташовуються разом, але в "розгорнутому" вигляді створюється тривимірна синагога з висувним дахом та балконом з кріслами, що складаються.

Синагога у Бабиному Яру / Фото dezeen

Я вірю, що ніхто не може встояти перед спокусою відкрити книгу і побачити, як розгортається новий світ, – сказав Герц.

Ми можемо загубитися в цьому новому світі, що саме те, що відбувається, коли ми збираємося, щоб помолитися в синагозі - ми разом відкриваємо книгу – продовжив він.

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Синагога стоїть на дерев'яній платформі та має стіни, прикрашені молитвами та благословеннями. Стеля розписана зоряним сузір'ям, яке було видно над Києвом, на день трагедії 1941 року, а також символами та іконографією, що стосується інтер'єрів історичних синагог України 17-18 століття.

Розписи на стелі / Фото dezeen

Синагога в Бабиному Яру – це перша з кількох будівель, на якій планується вшанувати пам’ять про різанину в Бабиному Яру, з музеєм на згадку про Голокост, меморіалом із зображеннями імен жертв та побудованим духовним центром. Під керівництвом Герца, Manuel Herz Architects – це архітектурна студія, яка має офіси у Швейцарії та Німеччині.