Сім'я давно вирішила. що хоче проживати в гнучкому та функціональному просторі. За словами подружжя, вони є прихильниками мінімалізму, продуманого дизайну та рішень, які їх об'єднують. А мобільність дому стала визначальним фактором при замовленні проєкту.

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Сім'я Шенізи, Джордана та їхнього 4-річного сина Калле завжди відрізнялася готовністю до стихійних лих. Їм імпонує ідея, що тепер до непередбачуваних обставин готовий і невеличкий будинок. Якщо доведеться тікати від лісових пожеж або просто переїжджати в інше місце через зміну планів, буде легко перевезти з собою усе нажите майно, що пришвидшить адаптацію в новому місці.

Ділянка та дім



Невеличка вітальня / Фото Dwell

Шеніз і Джордан купили ділянку (площею 1,6 гектара) в сільській місцевості, щоб втекти від метушні великого міста. Придбана земля засаджена деревами, а ділянка з лугом буде використовуватися як город для вирощування домашніх продуктів.

Пара зізнається, що їм подобається проводити час на відкритому повітрі, тому вони не розглядали варіанту, щоб дім розташовувався посеред міського бетону.

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Крихітний сімейний будиночок Park Model обшитий кедром. Дах виготовлений з довговічного металу та ідеально підходить під клімат Канади й США, зберігаючи при цьому можливість легкого перевезення.



У домі багато природного світла / Фото Dwell

Приміщення прикрашає акуратна соснова стеля карамельного кольору і ламінат, пофарбований в білий колір. В Park Model багато вікон і дверей, через які в дім проникає багато природного світла.

Чим менше у вас речей, тим менше ви до них прив'язуєтеся



Ламінат насиченого коричневого кольору імітує соснову стелю / Фото Dwell

Невеликі приміщення звільняють вас від зайвого та спонукають проводити більше часу разом, виходити на вулицю та вигадувати нові форми відпочинку. Сім'я ділиться спостереженням, що великий дім, ніби роз'єднував їх і вони майже не мали спільних розваг.

При цьому, у крихітному домі є все необхідне: посудомийна, пральна і машина для сушіння одягу, підлога з обігрівом, подвійна раковина, повноцінна ванна і 2 спальні.



Світла спальня / Фото Dwell



Світла спальня / Фото Dwell

Шеніз також вважає, що крихітні будинки мають важливе значення для екології та економічного стану населення, адже сім'ї зможуть купувати нерухомість без потреби сплачувати іпотеку.



Санвузол / Фото Dwell