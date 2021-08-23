Романтичний стиль рустик – європейська варіація відомого стилю кантрі. У перекладі означає “простуватий”, “сільський”. Кухня, оформлена у такому стилі, буде мати ауру розміреності, ніжності та спокою.

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Для рустику розмір кухні не відіграє великого значення. Саме маленькі деталі вносять у простий інтер’єр дух милого стилю.

Особлива увага до меблів

Пофарбовані в білий колір цегляні стіни переносять нас до старовинних будинків. Створіть відкриті місця для зберігання, щоб виставити кращий посуд. Розсувні дверцята на всю довжину стіни допоможуть приховати небажані деталі.



Такі меблі чудово поєднуються зі стелею з відкритими дерев’яними балками / Фото ELLEDecor

Старі двері

Для того, щоб додати у сучасний стиль сільську нотку, прикрасьте простір кухні старими, декорованими дверима. Чудовим поєднанням стануть базові шафи з фасадом від підлоги до стелі зі старими дерев’яними дверима та бахромою.



Дерев’яні рейки переосмислюють класичні балки / Фото ELLEDecor

Кухонний острів

Стіл посеред кухні - це чудове та практичне рішення. На кухні можна встановити старий стіл у сільському стилі.

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Красиві деталі / Фото ELLEDecor

Глиняні вироби

Рукотворні деталі є класичними елементами в кухнях у сільському стилі. Стиль рустик можна створити за допомогою виробів ручної роботи - необробленої підлоги, пофарбованих стільниць чи особливого посуду.



Затишний простір / Фото ELLEDecor

Ставка на білий колір

Щоб об’єднати антикваріат із сучасним дизайном та зменшити присутність каменю на стінах, варто використати білий колір. Наприклад, у кухні фермерського будинку в Ампурдані стіни та стелю побілили у білий колір для того, щоб простір чудово взаємодіяв зі старовинним столом, якому понад 100 років.



Атмосферна білизна / Фото ELLEDecor