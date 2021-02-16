Муніципалітет шведської комуни Сурселе вирішив продати 8 квартир, що перебували у його власності. Хоча ціну на них поставили неймовірну – усього 1 крону, купувати одне з помешкань ніхто не поспішає.

Муніципалітет виставив квартиру на продаж за 1 крону (близько 3 гривень 36 копійок – 24 канал). Однак у комуні немає дефіциту житла, і охочих її придбати теж поки немає.

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Комуна Сурселе – невелика адміністративно-територіально одиниця на півночі Швеції.



Дім, у якому продають квартиру за 1 крону / Фото Svt Nyheter

Муніципалітет Сурселе мав у власності 8 квартир, які здавали в оренду. Мешканцям запропонували придбати квартири за символічну суму – 1 крону.

5 з 8 мешканців погодилися викупити квартири, ще 2 поки що продовжують орендувати житло. Муніципалітет згодом продасть і ці помешкання.

Один з орендаторів знайшов інше житло, тому його квартира зараз виставлена на продаж. Помешкання площею 57 квадратних метрів можна придбати за 1 крону. Якщо охочих буде кілька, між ними влаштують аукціон.



Помешкання досить світле та просторе / Фото Svt Nyheter

Оголошення було опубліковане 14 січня, однак поки квартирою ніхто не зацікавився.

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У Сурселе мешкає близько 3 тисяч людей. Характерною особливістю комуни є те, що тут немає шкіл.

Молодих людей, які хочуть тут жити, багато, але вони не дзвонять мені, щоб винайняти квартиру. Вони влаштовуються на роботу і купують недорогі будинки, – розповідає місцева рієлторка.